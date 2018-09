HSL käynnistää 22.10. neljä suoraa bussilinjaa Espoonlahdesta Helsinkiin

Espoonlahden suunnasta liikennöi 22.10. alkaen neljä bussilinjaa, jotka vievät matkustajat arkisin ruuhka-aikoina Kamppiin asti Matinkylän metroaseman sijasta. HSL avaa suorat linjat keventääkseen metron ruuhkahuippuja ja taatakseen Espoonlahden alueelle riittävät liikenneyhteydet siihen asti, kunnes metron jatko Kivenlahteen valmistuu.

Espoonlahden suunnasta liikennöi maanantaista 22.10. alkaen arkisin ruuhka-aikoina neljä Kamppiin asti vievää bussilinjaa. Uudet linjat ovat 143A Soukka-Iivisniemi-Kamppi, 146A Kivenlahti-Kamppi, 147A Espoonlahti-Soukka-Laurinlahti-Kamppi sekä 164A Saunalahti-Kivenlahti-Kamppi.

Linjat liikennöivät arkisin noin klo 6-9.30 ja noin klo 14-18.30. Reitit noudattavat lähestulkoon metroa edeltänyttä linjastoa eivätkä bussit kulje Espoon metroasemien kautta, jotta matkustusaika olisi mahdollisimman lyhyt. Bussit kulkevat 10-15 minuutin vuorovälein linjasta riippuen.

”Kampiin asti liikennöivien linjojen tavoitteena on tasoittaa metron ruuhkahuippuja. Metron käyttäjämäärät ovat kasvaneet Espoossa arvioitua nopeammin, joten junissa on ollut täyttä varsinkin Tapiolan ja Matinkylän välillä”, HSL:n Joukkoliikenne-osaston johtaja Tero Anttila sanoo. ”Espoonlahden suunnan valitsimme siksi, että haluamme tasoittaa ruuhkahuippuja mahdollisimman tehokkaasti ja liityntälinjat Matinkylään ovat pitkiä. Alue on tiheästi rakennettu, joten bussit eivät jää vajaakäytölle.”

”Suorien bussilinjojen käynnistämiseen vaikutti myös metron jatkorakentamisen aikataulu. Haluamme taata Espoonlahden alueelle riittävät liikenneyhteydet siihen saakka, kunnes metro Kivenlahteen valmistuu. Liikenne alkaa näillä näkymin vuonna 2023.”

Uudet linjat tulevat HSL:n Reittioppaaseen viikolla 39. Linjojen aikataulut tulevat pysäkeille vaiheittain 10.10. alkaen.

Muutoksia liityntälinjoihin

Kun Kamppiin asti ajavat bussit aloittavat, Espoonlahden suunnan liityntälinjojen ruuhka-aikojen vuorovälejä harvennetaan linjoilla 143, 146 ja 147. Linja 124 jaetaan niin, että joka toinen vuoro liikennöi Saunaniemeen tunnuksella 124K. Linjan 165 ruuhka-aikojen ulkopuolisen liikenteen vuorovälejä tihennetään, joten Saunalahden yhteydet Kauklahden suuntaan paranevat.

”Espoonlahden palvelutaso kasvaa kokonaisuudessaan nykyisestä vuoromäärästä”, Tero Anttila sanoo. ”Espoonlahden ja Kampin väliä kulkee muutoksen jälkeen ruuhkasuunnassa eli aamulla Espoonlahdesta Kamppiin päin ja iltapäivällä Kampista Espooseen päin, 18 vuoroa tunnissa.”