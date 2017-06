HSL kerää Suomenlinnan lauttaliikenteessä tietoa matkustajien käyttämistä lipuista

HSL lisää lipunmyyntiautomaatteja asemille kesän aikana 16.6.2017 14:50 | Tiedote

Lähijunaliikenteen matkustajilla on lukuisia mahdollisuuksia lipun ostamiseen, vaikka lähijunissa ei myydä lippuja enää 19.6. alkaen. HSL:n uusien lipunmyyntiautomaattien asennukset ovat meneillään, ja automaattiverkosto laajenee lähiviikkojen aikana niillekin asemille, joilla lipunmyyntiautomaatteja ei ole nyt. Tällä hetkellä automaatteja on parilla kymmenellä asemalla. HSL:n lippuja voi ostaa myös VR:n automaateista, joita on Helsingissä, Pasilassa, Tikkurilassa, Lentoasemalla, Keravalla ja Leppävaarassa.