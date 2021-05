HSL kysyy Malmilla digitaalisista tutkimuksista

HSL jakaa Ylä-Malmin torilla 20.5. klo 8–14 asiakkaille kyselyä, jossa heitä pyydetään kertomaan, miten he suhtautuvat liikkumisen perusteella kohdennettaviin palveluihin ja kyselyihin. Asiakkaille jaettavassa tutkimuskortissa on QR-koodi, jolla he pääsevät vastaamaan kyselyyn matkapuhelimellaan.

HSL kehittää asiakkaiden liikkumisen perusteella kohdennettavia kyselyitä. Tulevaisuudessa HSL-sovellus voisi asiakkaan antamalla luvalla seurata ja tallentaa asiakkaan liikkumistietoja sekä lähettää kyselyihin liittyviä viestejä hänen matkapuhelimeensa. HSL:n tavoitteena on digitalisoida nykyisin paperilla tehtävä asiakastyytyväisyystutkimus ja kehittää uusia, digitaalisia tutkimuksia yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

