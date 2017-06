HSL lisää lipunmyyntiautomaatteja asemille kesän aikana

16.6.2017 14:50 | HSL Helsingin seudun liikenne

Lähijunaliikenteen matkustajilla on lukuisia mahdollisuuksia lipun ostamiseen, vaikka lähijunissa ei myydä lippuja enää 19.6. alkaen. HSL:n uusien lipunmyyntiautomaattien asennukset ovat meneillään, ja automaattiverkosto laajenee lähiviikkojen aikana niillekin asemille, joilla lipunmyyntiautomaatteja ei ole nyt. Tällä hetkellä automaatteja on parilla kymmenellä asemalla. HSL:n lippuja voi ostaa myös VR:n automaateista, joita on Helsingissä, Pasilassa, Tikkurilassa, Lentoasemalla, Keravalla ja Leppävaarassa.

HSL:n uusista automaateista voi ostaa maksukorteilla aikuisten ja lasten kertalippuja sekä vuorokausilippuja. Vanhemmista automaateista lippuja voi ostaa myös käteisellä. Automaatista ostettava lippu astuu heti voimaan ja se on voimassa 80-100 minuuttia matkustusalueesta riippuen. Satunnaisia matkustajia palvelevat R-kioskit ja monet muut kauppaliikkeet, esim. Citymarketit, Stockmann, Prismat ja HSL:n, VR:n ja kuntien palvelupisteet. Päärautatieasemalla ja Kampissa lippuja myyvät 24 tuntia avoinna olevat R-kioskit, ja muillakin myyntipisteillä on laajat aukioloajat. Ne myyvät 19.6. lähtien aikuisten ja lasten kertalippuja, joita voi ostaa ennakkoon. Uusi kertalippu on käytettävissä vuoden ajan ostohetkestä. Lippu näytetään liikennevälineen ovilla olevalle lukijalaitteelle. Katso liitteestä tarkemmat tiedot myyntipisteistä asemittain HSL:n maksuton mobiililippusovellus on kätevä vaihtoehto lipunostamiseen. Mobiililippu maksetaan joko puhelinlaskulla tai luottokortilla. Juhannusviikolla 19.-22.6. HSL:n lipunmyyjät täydentävät myyntiverkostoa myymällä lippuja asemalaitureilla vilkkaimpaan matkustusaikaan klo 7-18 ja opastavat mobiililipun ostamisessa. Valtaosa junalipuista ostetaan jo nyt muualta kuin junista. Mobiilin käyttö on vahvassa kasvussa. Junista myytävien lippujen osuus on koko ajan vähentynyt. HSL-alueen junista myytävien lippujen osuus (1,6%) on laskenut tasaisesti.

