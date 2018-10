HSL perustaa Latokaskeen uuden bussilinjan 159

Uusi bussilinja 159 liikennöi Latokasken ja Matinkylän metroaseman väliä maanantaista 7.1.2019 alkaen. Linja käyttää nopeaa reittiä Nöykkiönkadun ja Länsiväylän kautta. Matka-aika Latokaskesta Matinkylään lyhenee linjaan 531K verrattuna.

Linjan 159 vuoroväli on 15 minuuttia, paitsi hiljaiseen aikaan sekä sunnuntaisin puoli tuntia.

Linja 531B korvaa 7.1. alkaen linjan 531K. Uuden linjan reitti on Tiistilä – Matinkylä (M) – Kuitinmäki, eli linjalla ei pääse Latokaskeen asti.

Linja 125K korvaa samasta päivästä alkaen linjan 125B. Reitti on Tapiola (M) – Niittykumpu (M) – Olari – Latokaski. Linjan ansiosta Olarin ja Latokasken välillä säilyy ruuhka-aikaan suora bussiyhteys, vaikka linjan 531B päätepysäkki on Kuitinmäessä ja linja 159 liikennöi Länsiväylän kautta.

Linjaa 125K liikennöidään ruuhka-aikaan viidentoista minuutin välein.

Muutosten syynä ovat Espoon toiveet liityntäliikenteen parantamisesta sekä palaute, jonka HSL:n on Latokasken asukkailta saanut. Keväällä aloittanut linja 531K on latokaskelaisten mielestä pidentänyt matka-aikoja, koska ajoaikojen hajonta on ollut liian suurta.