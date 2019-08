HSL siirtyy talviaikatauluihin 12.8. – liikenteessä paljon muutoksia

Bussiliikenne Mannerheimintiellä estynyt 4. - 5.7. aamuina EU-ministerikokouksen vuoksi - merkittäviä vaikutuksia liikenteessä 3.7.2019 08:26:19 EEST | Tiedote

Finlandiatalolla järjestettävän EU-ministerikokouksen aikana joukkoliikenne Mannerheimintiellä on estynyt Oopperan eteläpuolella torstaina 4.7. kello 7.30 – 9.30 ja perjantaina 5.7. kello 7 – 9 siten, että se on mahdollista ainoastaan raitiovaunuilla. Ministerikokous vaikuttaa liikenteeseen merkittävästi myös Helsingin ulosajoväyliltä Helsinki-Vantaan lentoasemalle perjantaina. Tuolloin liikenteeseen on todennäköisesti luvassa viivästyksiä reitillä Mannerheimintie–Kehä I–Tuusulantie noin kello 8–19.