HSL-sovelluksesta kausilippuja myös kehyskuntalaisille

HSL on solminut usean Helsingin seudun kehyskunnan kanssa sopimuksen, jonka perusteella niiden asukkaat voivat ostaa HSL-alueen aikuisten kausilippuja samaan hintaan kuin HSL-kunnissa asuvat. Lippuja on tarjolla kaikille HSL:n vyöhykkeille ABCD.

Kehyskuntalaiset ovat viime kesästä alkaen voineet ostaa kausilipun älypuhelimeen ladattavalla HSL-sovelluksella, kun se aikaisemmin oli mahdollista vain HSL-kortilla. Kehyskuntien asukkaat voivat ostaa HSL-sovelluksella 30 vuorokauden aikuisten kausilippuja. Lippu veloitetaan maksukortilta oston yhteydessä.

HSL on solminut lippuyhteistyösopimuksen Hangon, Hausjärven, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Raaseporin ja Vihdin kanssa. Sopimus on voimassa myös Järvenpään kanssa, mutta heille on tarjolla hieman suppeampi lippuvalikoima, eikä lippuja voi vielä ostaa sovelluksella.

HSL-sovelluksen voi ladata maksutta Android- ja iPhone -älypuhelimiin joko App Storesta tai Google Play -sovelluskapasta. Sovellus toimii Android- ja iPhone -älypuhelimissa, joiden käyttöjärjestelmä on Android 5.0 tai iOS 9.0 tai niitä uudempi.