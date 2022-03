HSL tarjoaa uusille asiakkaille ilmaisen kokeiluviikon

”Kannustamme myös autoilijoita kokeilemaan joukkoliikennettä, jossa ei ole huolta parkkipaikasta tai tankkaamisesta. Nousussa olevia polttoainekustannuksia on joukkoliikenteessä jakamassa isompi porukka. Tavoitteenamme on houkutella 10 000 kokeilijaa joukkoliikenteeseen ja saada heistä mahdollisimman moni tulemaan uudelleenkin. Mitä enemmän joukkoliikenteessä on matkustajia, sitä paremman palvelutason pystymme tarjoamaan”, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sari Kotikangas toteaa.

Kampanjan aikana 8.3.–3.4.2022 uudet asiakkaat voivat tilata HSL:n verkkosivuilta lippukoodin, jolla voi lunastaa 7 vuorokauden ABCD-lipun HSL-sovellukseen. Lippu kelpaa kaikissa joukkoliikennevälineissä HSL-alueella. Lippukoodin voivat saada vakituisesti HSL-alueella tai kehyskunnissa asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät ole vuoteen ostaneet HSL:n kerta-, vuorokausi- eikä kausilippua HSL-sovelluksella tai HSL-kortilla. Etu on henkilökohtainen.