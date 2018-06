HSL uudistaa liput ja vyöhykkeet vuoden 2019 alussa

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput heti, kun valtaosa matkakorteista on vaihdettu uusiin. Tavoiteaikataulu uudistukselle on vuoden 2019 alku. Myös lippujen hinnat muuttuvat.

Ehdotuksen mukaan uusi 30 vuorokauden AB-lippu maksaa 5 euroa enemmän kuin nykyinen sisäinen kausilippu. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa huomattavasti laajemmalla alueella. Niinpä monilla sisäisen kausilipun käyttäjillä kokonaismatkakustannukset jopa laskevat, kun ei tarvitse enää ostaa kertalippuja matkoille nykyisen kausilippualueen ulkopuolelle. Niillä seutulipun käyttäjillä, joille jatkossa riittää AB- tai BC-lippu, kuukausilipun hinta laskee lähes 47 euroa eli 44 prosenttia. Lisäksi HSL tuo tarjolle uuden, kerran kuussa laskutettavan vuosilipun, joka on edullisin tapa matkustaa joukkoliikenteessä.

”Uudet vyöhykkeet vastaavat kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin, kun kaupunkirakenne tiivistyy ja väkiluku kasvaa. Helsingin seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, jossa liikutaan kuntarajoista riippumatta. Monissa paikoissa lähin kauppakeskus, kirjasto tai uimahalli voi olla naapurikunnan puolella. Myös seudun kunnat kehittävät palveluitaan niin, että niitä voi käyttää yli kuntarajojen. Vyöhykeuudistus muuttaa monia kuntarajan ylittäviä matkoja huomattavasti nykyistä edullisemmiksi”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Nykyiset lippualueet noudattavat kuntarajoja, ja lyhyet kuntarajan ylittävät matkat ovat matkan pituuteen nähden kalliita. Toinen ongelma on, että samalla lipulla voi tehdä hyvin eri pituisia matkoja: idässä voi matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan jo Hanasaaressa.

Uudistus myös selkeyttää lippuvalikoimaa. Nykyiset liput ja niiden matkustusalueet ovat vaikeita hahmottaa: mitä tarkoittaa seutu, lähiseutu 2 ja lähiseutu 3. Helsingin keskustasta vyöhykkeittäin piirtyvät, kirjaimilla ABCD nimetyt vyöhykkeet ja liput ovat helpommin ymmärrettävissä.

Ennustemallien mukaan uudet vyöhykkeet lisäävät joukkoliikenteen käyttöä koko seudulla pitkällä aikavälillä noin prosentilla. Luku voi kuulostaa pieneltä, mutta on todellisuudessa hyvin suuri, sillä kaikkiaan seudun joukkoliikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa nousua. Joukkoliikenteen matkustajakilometrit kasvavat vielä enemmän, noin 5 prosenttia, sillä kuljetut matkat pitenevät. Eniten joukkoliikenteen käyttö lisääntynee uudella, laajalla B-vyöhykkeellä, jolla on hyvä joukkoliikenteen tarjonta ja jossa asuu yli 600 000 ihmistä eli noin puolet HSL-alueen asukkaista.

Mitä vyöhykeliput maksavat?

HSL:n hallitus tekee päätökset vuoden 2019 lippujen hinnoista syksyllä 2018. Nyt kesäkuun 12. päivä se lähettää vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) lausuntokierrokselle jäsenkuntiin. Hinnat ovat ehdotuksia, joiden perusteella talousarvio on laskettu. HSL:n hallitus päättää hinnat kuntien TTS-ehdotuksesta annettujen lausuntojen perusteella syksyllä. TTS:n lipputulotavoite on 371,3 miljoonaa euroa.

HSL:n vuosien 2019–2021 TTS:n valmistelussa on käytetty seuraavia lippujen hintoja:

AB BC ABC CD BCD D ABCD Kertalippu 2,80 2,80 4,60 4,60 5,40 2,80 6,50 Kausilippu 30 vrk 59,70 59,70 107,50 107,50 115,80 59,70 157,60 Vuosilippu 53,00 53,00 96,00 96,00 104,00 53,00 141,00





”Hinnoista on valmistelun aikana tehty useita laskelmia. Nyt esitetty hinnoittelu perustuu siihen, että seudun asukasmäärä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat ja että kuntien rahoitusosuus joukkoliikenteen kustannuksista säilyy 50 prosentissa”, Suvi Rihtniemi sanoo.

Esityksen mukaan AB- ja BC-lippu on hieman kalliimpi kuin nykyinen yhden vyöhykkeen sisäinen lippu. Hintaero 30 päivän kausilipussa on 5 euroa. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa niin paljon laajemmalla alueella, että jo yksi matka kuukaudessa nykyisen sisäisen alueen ulkopuolelle tekee uudesta järjestelmästä edullisemman nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi helsinkiläinen, jolla on Helsingin sisäinen kausilippu, maksaa nykyisin yhdestä edestakaisesta matkasta vaikkapa Tapiolaan, Leppävaaraan tai Myyrmäkeen enemmän kuin 5 euroa, sillä edullisin kertalippu Helsingistä Espooseen maksaa nyt 4,20 euroa.

TTS-laskelmissa on mukana myös uusi vuosilippu, joka on kerran kuussa laskutettava, vähintään 12 kuukautta voimassa oleva kausilippu. Uusi AB- tai BC-vuosilippu on noin 10 prosenttia edullisempi kuin nykyinen sisäinen kausilippu 30 vuorokaudeksi.