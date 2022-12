HSL:n digitaalisissa palveluissa häiriöitä alkuviikosta – palvelunestohyökkäystä ei voi sulkea pois

HSL:n digitaalisissa palveluissa on esiintynyt hitautta ja toimintakatkoksia maanantain ja tiistain aikana. HSL-sovellus on toiminut maanantai-illasta alkaen tavallista hitaammin, ja myös hsl.fi:ssä ja selaimella käytettävässä Reittioppaassa on ilmennyt häiriöitä.

Emme voi tässä vaiheessa sulkea pois palvelunestohyökkäystä tai muuta yksittäistä syytä häiriön taustalla. Jatkamme tilanteen selvittämistä yhdessä järjestelmien toimittajien kanssa. HSL-sovelluksessa ensimmäiset häiriöt havaittiin maanantai-iltana kello 17:n aikoihin. Sovellus on toiminut normaalia hitaammin, mikä on näkynyt lippuja ostettaessa, sovelluksen Reittioppaassa ja sovelluksen Koti-näkymän uutisissa. Lippujen ostaminen onnistuu sovelluksella edelleen, mutta ostotapahtumaan pitää varata normaalia enemmän aikaa. Sovellukseen ostetut kausiliput näkyvät sovelluksessa normaalisti. Selaimella käytettävä Reittiopas lakkasi toimimasta tiistaina aamuyöllä. Reittiopas alkoi toimia taas puolenpäivän jälkeen tiistaina, mutta olemme varautuneet myös häiriön uusiutumiseen. Joukkoliikenteen reittejä voi hakea HSL:n digitaalisten kanavien lisäksi kolmannen osapuolen palveluista, kuten esimerkiksi Google Mapsista tai muista reittisovelluksista.

