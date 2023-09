HSL:n hallituksen päätöksiä 12.9.2023

MAL 2023 -suunnitelma tähtää Helsingin seudun kestävään kasvuun ja toimivaan liikennejärjestelmään

Helsingin seutu kasvaa ja tiivistyy. Kasvu tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kestävään liikennejärjestelmään. Muun muassa nämä periaatteet sisältyvät maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelmaan. HSL:n hallitus hyväksyi MAL 2023 -suunnitelman liikennejärjestelmäosion ja sen vaikutustenarvioinnin kokouksessaan 12.9.2023.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

HSL esittää liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korotusta

HSL:n hallitus päätti esittää uudelleen liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL:n joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudeksi säädetään 100 euroa. Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL-alueella 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. Muissa pohjoismaissa tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa. Liputtomuuden vuoksi HSL:lle aiheutuu vuosittain vähintään 15-25 miljoonan euron lipputulomenetykset. Eräissä arvioissa on päädytty jopa 40 miljoonan euron menetyksiin.

Linkki pöytäkirjaan