HSL:n hallituksen päätöksiä 16.4.2019

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 48/2019 ratkaisu

Hallitus päätti valita tarjousten perusteella seuraavat liikennöitsijät:



Kohteen 257 (linja 55 Rautatientori – Koskela) uusi liikennöitsijä on Nobina Finland Oy,

Kohteen 258 (linjat 71 Rautatientori – Malmi, 77N Rautatientori – Jakomäki, 78 Rautatientori – Latokartano, 78N Rautatientori – Latokartano) uusi liikennöitsijä on Nobina Finland Oy,

Kohteen 259 (linjat 63 Kamppi – Paloheinä, 69 Kamppi – Jakomäki, 70 Kamppi – Malmi) uusi liikennöitsijä on Helsingin Bussiliikenne Oy



Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-2

Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelma

Hallitus päätti hyväksyä Helsingin poikittaislinjastosuunnitelman ohjeellisesti noudatettavaksi.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-3

HSL:n lausunto Vantaan yleiskaava 2020 –luonnoksesta

Hallitus päätti antaa lausunnon, jossa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä toteaa muun muassa, että Vantaan yleiskaavan kokonaisuus on onnistunut ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää kokonaisuutena kestävää maankäyttöä ja liikennejärjestelmää. Yleiskaavaluonnos on hyvin linjassa MAL 2019 -suunnitelman kanssa

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-4

Tiedoksi merkittävät asiat





Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän lausunto Sipoon Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotuksesta

Hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-6

Lausuntopyyntö Tuusula yleiskaava 2040 ehdotuksesta

Hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019584-6