HSL:n hallituksen päätöksiä 23.1.2017

Metron uuden osuuden matkustajamäärät selvästi ennakkotietoja pienempiä 18.1.2018 14:45 | Tiedote

Metron uusilta asemilta on matkustettu keskimääräisen arkivuorokauden aikana noin 50 000 kertaa sen jälkeen, kun Espoon ja Lauttasaaren uudet bussilinjat on otettu käyttöön. Asia selviää HSL:n tuoreista tilastoista. Uusista asemista vilkkain on edelleen Matinkylä, josta on noustu kyytiin keskimäärin 18 000 kertaa arkivuorokaudessa.