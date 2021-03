HSL:n hallitus: Joukkoliikenne tarvitsee pikaisia valtion tukitoimia

Vantaan kaupunkipyöräkausi alkaa 1.4. 29.3.2021 09:33:36 EEST | Tiedote

Kaupunkipyörät palaavat Vantaan kaduille huhtikuun alussa. Uudistetulla kaupunkipyörien verkkosivustolla pääsee jo nyt rekisteröitymään koko kauden käyttäjäksi. Päivä- ja viikkokäyttäjäksi on mahdollista rekisteröityä siitä alkaen, kun kausi käynnistyy. Vantaan pyörillä voi polkea entistä pidempään ilman lisämaksuja ja kortinlukijat on uusittu. Pyöräpalvelu on käytössä lokakuun loppuun.