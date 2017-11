HSL:n ja HKL:n infotilaisuus: Tavoitteena nopeampi ja täsmällisempi ratikkaliikenne vuonna 2018

Raitioliikenteen rooli Helsingin kantakaupungissa on kasvussa. HSL:n ja HKL:n tavoitteena on entistä häiriöttömämpi, sujuvampi ja nopeampi raideliikenne. Ensimmäisten toimenpiteiden joukossa on kuljettajarahastuksen lopettaminen ensi vuonna.

Tervetuloa HSL:n ja HKL:n yhteiseen infoon ratikkaliikenteen ensi vuoden kuulumisista Aika ja Paikka maanantaina 4.12. klo 8.30-9.30 HSL, kokoushuone Lasipalatsi

Sisäänkäynti Ratamestarinkatu 5 (ratikkalinja 9:n pysäkin kohdalla) Ohjelma Ratikkamyynti päättyy, mitä tilalle?

Osastonjohtaja Mari Flink, HSL Kohti nopeampaa ja täsmällisempää liikennettä

Joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty, HSL

Yksikön johtaja Arttu Kuukankorpi, HKL Matkalippuja pysäköintiautomaatista

Suunnittelija Petteri Huppunen, HSL Aamukahvitarjoilu Tervetuloa!

Yhteyshenkilöt