HSL:n liikenne siirtyy talviaikatauluihin 14.8. – raitiolinjat ja Koillis-Helsingin bussilinjat uudistuvat

Helsingin raitiolinjasto uudistuu 14. elokuuta. Muutoksia tulee linjoille 1, 2, 3, 7 ja 9. Uudessa raitiolinjastossa on pyritty selkeyteen ja sujuvuuteen: tärkeimmille reittikaduille muodostuu kahden linjan yhdistelmänä tasainen ja säännöllinen vuoroväli. Kullakin raitiolinjalla on helppo matkustaa tärkeimpiin solmupisteisiin, joista matkaa voi jatkaa vaikkapa toisella kulkuvälineellä tai jalan.

Samalla kaikki raitiolinjat saavat alku- ja päätepisteensä, kun vanhoista niin kutsutuista rengaslinjoista luovutaan. Linjat 2 ja 3 eivät kulje enää kahdeksikkoa, ja linjat 7A ja 7B korvataan linjan 2 uudella reitillä ja uudella vanhaa seiskaa mukailevalla linjalla 7 (Länsiterminaali – Itä-Pasila).

Lisätietoa uudesta raitiolinjastosta saa osoitteesta hsl.fi/raitiolinjat2017

Muutoksia bussiliikenteessä 14.8.

Bussilinjaston suurimmat muutokset tapahtuvat Koillis-Helsingissä, jossa otetaan käyttöön uusi bussilinjasto. Uudistuksen myötä suurimmalla osalla linjoista reitit muuttuvat, ja joillain linjoista muuttuu myös numero. Lisäksi joitain linjoja lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen reittimuutoksilla.

Muutoksesta on kerrottu alueen asukkaille koteihin jaetulla infolehdellä, jota on saatavilla myös HSL:n palvelupisteistä ja Koillis-Helsingin alueen kirjastoista. Lisäksi muutoksista on koottu kattava tietopaketti HSL:n verkkosivuille osoitteeseen hsl.fi/koillishelsinki2017

Muita muutoksia bussiliikenteessä 14.8.

Helsinki:

Linjan 17 reitti jatkuu Hakaniemeen ja Salmisaareen

Linjalle 79 muutoksia Koillis-Helsingin lisäksi myös Herttoniemessä

Muutoksia Helsingin lähibussien reiteissä

Linjojen 37 ja 39N reitti jatkuu Malminkartanosta Honkasuolle

Linjan 23 reitti muuttuu Ruskeasuolla, viikonloppujen yölinja 23N jatkaa Jätkäsaareen

Espoo:

Espoon linjat 46, 65 sekä lähibussit 148 ja 149 siirtyvät uusille reiteille Espoonlahdessa

Leppävaaran laiturijärjestelyt palaavat ennalleen

Linjalle 203 uudet pysäkit Painiityntiellä

Vantaa:

Lähtölaiturit muuttuvat Tikkurilan matkakeskuksessa

Tikkurilan Ratatie avataan bussiliikenteen käyttöön

Linjan 561 reitti pitenee Aviapoliksesta lentoasemalle

Pysäkkimuutos linjalla 615 Tikkurilantiellä

Linjat 561 ja 621 siirtyvät ajamaan Äyritien ja Perintötien kautta Veromiehessä

Kerava:

Keravan linjojen 5 ja 8 numerot vaihtuvat: uudet numerot 975 ja 978

Muutoksia junaliikenteessä 14.8.

Rantaradalla A-junan liikennöinnin aloitusta aikaistetaan lauantaisin ja sunnuntaisin. E-juna alkaa liikennöidä sunnuntaisin noin klo 10– 21 puolen tunnin vuorovälillä ja liikennöintiaikaa pidennetään myös lauantai-iltaisin noin klo 21 asti. Perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä lisätään yksi L-juna Helsingistä klo 0.33. Muutokset lyhentävät vuorovälejä Helsingin ja Kauklahden välillä.

Lisäksi arkisin ruuhka-ajan laidoilla lisätään yksiköitä K-, P- ja U-juniin.

Muutoksia metroliikenteessä 14.8.

Metroliikenteessä siirrytään takaisin talvikauden tiiviimpiin vuoroväleihin, jossa metrojunat ruuhka-aikaan linjoilla Kamppi-Mellunmäki ja Ruoholahti-Vuosaari 5 minuutin välein ja yhteisellä osuudella Kamppi-Itäkeskus 2,5 minuutin välein.

Aikataulut 14.8. alkaen

Matkoille 14. elokuuta alkaen voi tehdä reittihakuja Reittioppaassa. HSL ei enää paina aikataulukirjaa, mutta linjojen irtoaikatauluja on saatavilla HSL:n palvelupisteistä. Lisäksi tulostettavat aikataulut ovat saatavilla HSL:n verkkosivuilla.