HSL:n matkustajamäärät ja myyntitulot ovat kasvaneet merkittävästi alkuvuonna

15.8.2017 14:57 | HSL Helsingin seudun liikenne

Lähijunaliikenteessä matkustajamäärät ovat nousseet koko HSL-alueella tammi-kesäkuussa 5,6 prosenttia. Myynti on kasvanut tammi-kesäkuussa lähes 8 prosenttia verrattuna vuoden 2016 samaan ajanjaksoon.

HSL:n matkustajamäärät ovat nousseet vahvasti alkuvuoden 2017 aikana. HSL-alueella matkustajamäärät ovat nousseet tammi-kesäkuussa 2,5 prosenttia edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

Helsingissä matkustajamäärät ovat nousseet raitiovaunu-, bussi-, metro- ja lauttaliikenteessä yhteensä 2,1 prosenttia. Helsingissä kasvu on ollut vahvinta raitiovaunuliikenteessä, 3,5 prosenttia, ja Suomenlinnan lautalla, 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vantaalla sisäisillä bussimatkoilla matkustajamäärät ovat kasvaneet 2,3 prosenttia ja Espoossa ja Kauniaisissa 0,7 prosenttia. Eniten matkustajamäärät ovat nousseet Keravan ja Kirkkonummen sisäisessä bussiliikenteessä. Keravalla kasvua bussiliikenteessä on ollut 10,9 ja Kirkkonummella 10,3 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.

"HSL-alueella on viime vuosina tehty isoja investointeja raideliikenteeseen ja se on kannattanut. HSL:n selvityksen mukaan joukkoliikennematkustajat olivat Kehäradan valmistumisen jälkeen tyytyväisempiä liikkumisen sujuvuuteen kuin he olivat ennalta arvioineet. Kehärata avattiin 2015. Lisäksi kaikki HSL-liikenteessä kulkevat junat ovat kesäkuusta alkaen olleet uusia, esteettömiä Flirt-junia", sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Myös HSL:n myynti- ja lipputulot ovat kasvaneet merkittävästi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myynti on noussut tammi-kesäkuussa lähes 8 prosenttia verrattuna vuoden 2016 samaan ajanjaksoon. Heinäkuussa myynti on kasvanut samaa tahtia. Vuodenvaihteessa lippujen hinnat nousivat keskimäärin 4,1 prosenttia. Myynti on kasvanut tämän vuoden tammi-kesäkuussa jokaisessa kuussa verrattuna vuotta aiempaan. Euroissa mitattuna lipputuloja on kertynyt puolen vuoden aikana noin 177 miljoonaa, mikä on lähes 13 miljoonaa enemmän kuin 2016.

Merkittävää kasvua on tullut erityisesti mobiilimyynnistä sekä yhteistyökumppanien myyntipisteistä kuten HOK-Elannon, Keskon ja R-kioskin myynnistä. Myös omien palvelupisteiden sekä automaattien myynti on lisääntynyt. HSL:n mobiililippusovelluksessa lipunmyynti on yli nelinkertaistunut viime vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen verrattuna.

Eniten laskua on ollut liikennevälineissä kuten busseissa, junissa ja raitiovaunuissa tapahtuvassa myynnissä. Lasku on tapahtunut jo ennen konduktöörien lipunmyynnin lopettamista. Vuonna 2016 HSL-liikenteen lipputuloista 1,6 prosenttia saatiin junissa. Kesäkuusta vuosi taaksepäin luku oli enää 1,3 prosenttia.

Lipputuotteissa kasvua on HSL:n strategian mukaisesti saatu kausilipuista, jossa myynti on kasvanut 6,9 prosenttia. Kaikista lipputuloista kausilippujen osuus on tammi-kesäkuussa ollut noin 53 prosenttia.

Myös HSL:n matkakorteille on ladattu arvoa enemmän kuin viime vuonna: kasvua latausmyynnissä 6,2 prosenttia. Laskussa ovat kertalippujen, -8,7 prosenttia, ja tekstiviestilippujen, -15,8 prosenttia, myynti.

HSL ei esitä ensi vuodelle lipunhintojen korotuksia kesäkuussa kuntiin lausunnoille lähteneessä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) vuosille 2018-2020.

”Korotuksia ei esitetä, koska lipputulot ovat olleet ennakoitua suurempia. HSL on kahtena viime vuonna korottanut lippujen hintoja varautuessaan kustannusten nousuun ja Länsimetron aloitukseen”, sanoo HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.