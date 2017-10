HSL:n mobiililippujen hinnat laskevat merkittävästi ja yötaksasta luovutaan

HSL:n mobiililippujen hinnat laskevat vuoden 2018 alussa jopa 25 prosenttia. Erillinen joukkoliikenteen yötaksa jää pois käytöstä. Muiden lippujen hinnat pysyvät ennallaan.

HSL:n sisäisen mobiililipun hinta laskee vuoden 2018 alussa lähes 25 prosenttia 2,90 eurosta 2,20 euroon. Kahden vyöhykkeen seutumobiilikertalipun hinta laskee 5 eurosta 4,20 euroon. Mobiililippujen hinnat laskevat samalla tasolle matkakortin arvolippujen kanssa.

HSL tuo mobiililippuvalikoimaan myös kausilipun, joka on samanhintainen matkakortin kausilipputuotteiden kanssa.

”Mobiilimyyntimme on kasvanut tuntuvasti ja on tänä vuonna lähes 30 miljoonaa euroa. Ensi vuonna mobiilimyynti on jo lähes 70 miljoonaa euroa, ja nykyisellä kehityksellä mobiilista tulee tärkein myyntikanavamme vuoteen 2020 mennessä. Helppokäyttöiset mobiililiput ovat houkutelleet joukkoliikenteen käyttäjiksi myös uusia asiakkaita, joita perinteinen matkakortti ei ole tavoittanut. HSL:n mobiililippusovellus löytyy jo yli 500 000 puhelimesta. Uskomme, että moni sovellusasiakkaamme siirtyy myös käyttämään uusia mobiilikausilipputuotteitamme”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Mobiililippujen tuotevalikoimaa kasvatetaan ensi vuonna aikuisten kausilipun lisäksi myös lasten kausilipulla, vuosilipuilla ja opiskelijalipulla.

HSL:n hallitus päätti pitää muiden lipputuotteiden eli kausilippujen, matkakortin arvolippujen ja kertalippujen hinnat ennallaan.



”Joukkoliikenteen käyttö on kasvanut kuluvana vuonna ja aikaisempina vuosina arvioitua voimakkaammin. Kasvu on näkynyt sekä matkustajamäärissä että lipputuloissa. Hyvän kehityksen ja HSL:ään kertyneen ylijäämän ansiosta voimme nyt pitää lippujen hinnat ennallaan ja laskea mobiililipun hintaa”, Rihtniemi jatkaa.



Erillinen yötaksa, joka on ollut voimassa klo 2-4.30, jää pois käytöstä. Epätyypilliset työajat ovat yleistyneet, joten ei ole perusteltua, että hyvin myöhään tai aikaisin kulkevat joutuvat maksamaan matkustamisestaan muita enemmän. Yötaksa ei tuo HSL:lle merkittävästi lipputuloja, koska useimmilla matkustajilla on kausilippu, jolloin yötaksaa ei veloiteta. Yötaksan poistaminen myös selkeyttää lippuvalikoimaa.

Siuntio ja Tuusula liittyvät HSL:n uusiksi jäseniksi vuoden vaihteessa. Uudet kunnat ovat samalla maksuvyöhykkeellä Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon kanssa.



HSL esittää joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2007 saakka. Tarkastusmaksusta päättää liikenne- ja viestintäministeriö.



HSL:n hallituksen vuodelle 2018 päättämät hinnat ovat voimassa siihen asti, kunnes käyttöön tulee uusi vyöhykemalli. Tämän hetkisen arvion mukaan uuteen malliin siirrytään kesällä 2018. Hallitus päättää uuden mallin mukaisista lippujen hinnoista keväällä 2018.