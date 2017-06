HSL:n uusi hallitus ja tarkastuslautakunta on valittu

30.6.2017 10:10 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n yhtymäkokous nimitti kokouksessaan 30.6. kuntayhtymälle hallituksen ja tarkastuslautakunnan vuosille 2017 - 2021. Toimielinten kokoonpano määräytyy HSL:n perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien asukaslukujen ja kunnallisvaalien tuloksen perusteella. Kokoonpanossa on otettu huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo.

Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii kokoomuksen Tatu Rauhamäki Helsingistä.

HSL:n hallituksessa on 14 varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Helsingillä on hallituksessa seitsemän varsinaista ja yhtä monta varaedustajaa. Espoolla on kolme varsinaista ja kaksi varaedustajaa. Vantaalla on kolme varsinaista ja yhtä monta varaedustajaa. Kirkkonummella on hallituksessa yksi varsinainen jäsen. Keravalta ja Sipoosta on hallituksessa varajäsen.

Uudessa hallituksessa on jäseninä ja varajäseninä viisi kokoomuksen, neljä vihreiden ja kaksi SDP:n edustajaa. Perussuomalaisilla, vasemmistoliitolla ja RKP:llä on kullakin yksi jäsen.

Hallituksen kokoonpanoon tulee pieniä muutoksia 1.1.2018, kun Siuntio ja Tuusula liittyvät kuntayhtymän jäseniksi. Tuusula nimeää tällöin hallitukseen yhden varajäsenen.

Tarkastuslautakuntaa johtaa Ilkka Malmivaara

Yhtymäkokous nimitti myös HSL:n tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2017- 2021.

Tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Tarkastuslautakunnan jäsenistä kolme on Helsingistä. Espoolla sekä Vantaalla on kummallakin yksi jäsen. Kaksi jäsenistä edustaa kokoomusta, kaksi vihreitä ja yksi SDP:tä. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet ao. kunnista.

Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtajana jatkaa kokoomuksen Ilkka Malmivaara Vantaalta.

Siuntion ja Tuusulan liittyminen kuntayhtymään ei vaikuta tarkastuslautakunnan kokoonpanoon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida sitä, ovatko kuntayhtymän hallinto, talous ja toiminta tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Lautakunta myös seuraa HSL:n tavoitteiden toteutumista.