HSL:n uusi hallitus ja tarkastuslautakunta on valittu

Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii kokoomuksen Matias Pajula Helsingistä

HSL:n hallituksen puheenjohtaja on kokoomuksen Matias Pajula Helsingistä. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii niin ikään helsinkiläinen Pekka Sauri vihreistä.

HSL:n hallituksessa on 14 varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Helsingillä on hallituksessa seitsemän varsinaista ja yhtä monta varaedustajaa. Espoolla on kolme varsinaista ja kaksi varaedustajaa. Vantaalla on kolme varsinaista ja yhtä monta varaedustajaa. Kirkkonummella on hallituksessa yksi varsinainen jäsen. Keravalta, Sipoosta ja Tuusulasta on hallituksessa varajäsen.

Uudessa hallituksessa on varsinaisina jäseninä viisi kokoomuksen, kolme vihreiden, kaksi SDP:n, kaksi perussuomalaisten edustajaa sekä yksi edustaja sekä vasemmistoliitosta että RKP:stä.

HSL:n hallitus

Matias Pajula, puheenjohtaja, kokoomus, Helsinki

Varajäsen: Sanna Hämäläinen, kokoomus, Helsinki

Pekka Sauri, varapuheenjohtaja, vihreät, Helsinki

Varajäsen: Jessica Karhu, vihreät, Helsinki

Saara Brax, kokoomus, Kirkkonummi

Varajäsen: Lilli Salmi, kokoomus, Tuusula

Heli Halava, vihreät, Espoo

Varajäsen: Yuri Birjulin, vihreät, Helsinki

Elina Kauppila, vasemmistoliitto, Helsinki

Varajäsen: Ilpo Haaja, vasemmistoliitto, Helsinki

Sirpa Kauppinen, vihreät, Vantaa

Varajäsen: Tuure Savuoja, vihreät, Vantaa

Mia Laiho, kokoomus, Espoo

Varajäsen: Kimmo Oila, kokoomus, Espoo

Pasi Liukkonen, perussuomalaiset, Vantaa

Varajäsen: Teija Makkonen, perussuomalaiset, Helsinki

Björn Månsson, RKP, Helsinki

Varajäsen: Nina af Hällström, RKP, Espoo

Maria Outinen, SDP, Espoo

Varajäsen: Pertti Myller, SDP, Espoo

Tuulia Pitkänen, SDP, Helsinki

Varajäsen: Pekka Nieminen, SDP, Vantaa

Laura Rissanen, kokoomus, Helsinki

Varajäsen: Juho Jokinen, kokoomus, Helsinki

Sakari Rokkanen, kokoomus, Vantaa

Varajäsen: Kauko Passi, kokoomus, Kerava

Sampsa Rydman, perussuomalaiset, Helsinki

Varajäsen: Reetta Angelvo-Riipinen, perussuomalaiset, Helsinki



Tarkastuslautakuntaa johtaa Ilkka Malmivaara

Yhtymäkokous nimitti myös HSL:n tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021–2025. Tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan johdossa jatkaa kokoomuksen Ilkka Malmivaara Vantaalta.

Tarkastuslautakunnan jäsenistä kolme on Helsingistä. Espoolla sekä Vantaalla on kummallakin yksi jäsen. Kaksi jäsenistä edustaa kokoomusta, kaksi vihreitä ja yksi SDP:tä. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet ao. kunnista.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida sitä, ovatko kuntayhtymän hallinto, talous ja toiminta tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Lautakunta myös seuraa HSL:n tavoitteiden toteutumista.

HSL:n tarkastuslautakunta

Ilkka Malmivaara, puheenjohtaja, kokoomus, Vantaa

Varajäsen: Mira Vaahermäki, kokoomus, Vantaa

Auli Elolahti, varapuheenjohtaja, vihreät, Espoo

Varajäsen: Sakari Kouti, vihreät, Espoo

Petteri Auvinen, SDP, Helsinki

Varajäsen: Susanna Kallama, SDP, Helsinki

Laura Korpinen, perussuomalaiset, Helsinki

Varajäsen: Erkki Karinoja, perussuomalaiset, Helsinki

Janne Vikman, kokoomus, Helsinki

Varajäsen: Dalena Bui, kokoomus, Helsinki