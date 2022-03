HSY jatkaa Konalan Sortti-aseman aukioloa viikonloppuisin, 2.4. alkaen asiointiaika pitenee tunnilla

Jaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on pitänyt Konalan Sortti-asemaa nyt vuoden auki myös viikonloppuisin. Kokeilu on sujunut hyvin ja HSY on päättänyt jatkaa palvelua pidennetyllä aukiololla. Pääsiäisenä suurin osa Sortti-asemista kuitenkin on kiinni.

Sortti-asemilla on keräyslavat eri jätelajeille. Kaasugrillit lajitellaan metallikeräykseen, sähkögrillit sähkölaitekeräykseen.

Huhtikuun 2. päivästä 2022 alkaen Konalan Sortti-asema on auki lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10–18. Arkipäivien palveluajat pysyvät ennallaan kello 7–21. - Teemme loppuvuoden aikana päätöksen, avaammeko myös toisen Sortti-aseman viikonlopuiksi. Sortti-pienasema Vantaan Koivukylässä palvelee joka tapauksessa myös lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta siellä ei oteta vastaan remontti- tai puutarhajätettä, jätehuollon toimintovastaava Eetu Keinänen muistuttaa. HSY:llä on pääkaupunkiseudulla viisi Sortti-asemaa: Helsingissä Konalassa ja Kivikossa, Vantaalla Ruskeasannassa, Espoossa Ämmässuolla ja Kirkkonummella Jorvaksessa. Lisäksi Vantaan Koivukylässä palvelee Sortti-pienasema Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteydessä. - Pääsiäisenä 15.–18.4. kaikki muut asemamme ovat suljettuina paitsi Koivukylän Sortti-pienasema, joka palvelee perjantaina klo 9–18 ja lauantaina klo 10–18. Sunnuntaina ja maanantaina pienasemammekin on suljettu, Keinänen ilmoittaa. Sortti-asemilla voi kierrättää yli 20 eri jätelajia Kiertotalous kehittyy koko ajan, ja jätteille keksitään uusia hyödyntämistapoja uusien materiaalien tai energiantuotannon raaka-aineena. Tämä näkyy Sortti-asemilla siten, että vastaanotettavien jätelajien määrä kasvaa. - Meillä uusimmat jätelajit ovat poistotekstiili ja eristevilla. Poistotekstiilille on rakennettu Paimioon kiertotalouslaitos ja purkuvillasta saatava materiaali soveltuu muun muassa betonirakentamisessa käytettäväksi sekä tiilien ja tasoitteiden valmistukseen. Jätteistä jalostetut uusiotuotteet lisääntyvät koko ajan, Keinänen toteaa tyytyväisenä. Yleisimpiä Sortti-asemille tuotuja jätteitä ovat käyttöikänsä päähän tulleet kodin kalusteet, rakennusjätteet sekä keväällä erityisesti haravointijätteet ja risut. - Asukkaat lajittelevat koko ajan enemmän ja paremmin, mikä on hienoa. Jätteiden lajittelu on edellytys sille, että materiaalin voi hyödyntää uusiotuotannossa, Keinänen toteaa. eSortti.fi ja itsepalvelujärjestelmän käyttö nopeuttavat asiointia asemalla Sortti-asemat ottavat monet jätteet vastaan maksutta. Miksi jotkut jätteet maksavat ja toiset eivät? - Pakkausjätteiden, paperituotteiden, sähkö- ja elektroniikkajätteen sekä akkujen ja paristojen kierrätys on maksutonta, koska ne kuuluvat niin sanotun tuottajavastuun piiriin. Tällöin tuotteen tuottaja vastaa jätehuoltoon liittyvistä kustannuksista. Metallijätteestä ei peritä kierrätysmaksua, koska sen uusiokäyttäminen kattaa käsittelykustannukset. Muista jätteistä kerätään maksu, koska niiden hyödyntäminen materiaalina ei kata jätteen käsittelystä syntyviä kuluja, Keinänen selvittää. - Myös kodin vaarallinen jäte otetaan asukkailta vastaan maksutta, sillä sen oikeaoppinen käsittely on erityisen tärkeää, hän jatkaa. Omaa asiointia Sortti-asemalla voi sujuvoittaa. Kaikilla asemilla on käytössä itsepalvelulaitteet, joilla jätekuorman voi maksaa maksukortilla. Jätteet voi myös ilmoittaa ja tarvittaessa maksaa ennakkoon eSortti.fi-verkkopalvelussa. Verkkopalvelua voi käyttää myös, jos haluaa vain arvion, mitä omien jätteiden kierrättäminen maksaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Sortti-asemilla on keräyslavat eri jätelajeille. Kaasugrillit lajitellaan metallikeräykseen, sähkögrillit sähkölaitekeräykseen. Lataa

Linkit