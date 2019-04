HSY kerää risuja pienkiinteistöiltä Helsingissä toukokuussa

HSY kerää toukokuussa risuja ja oksia kiinteistöiltä Helsingissä. Keräys on tarkoitettu alle 10 asuinhuoneiston kiinteistöille. Keräyksen hinta on 80 euroa per noutopaikka.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää jälleen toukokuussa risuja ja oksia kiinteistöiltä. Keräys on tarkoitettu ensisijaisesti alle 10 asuinhuoneiston kiinteistöille Helsingissä. Näiden kiinteistöjen asukkaat ovat saaneet HSY:ltä keräystä koskevan kirjeen huhtikuun alussa. Myös muiden kaupunkien pienkiinteistöjen asukkaat voivat tiedustella HSY:ltä mahdollisuutta osallistua keräykseen. Keräyksen hinta on 80 euroa per noutopaikka. - Toukokuu on tyypillinen kuukausi, jolloin siistitään pihoja. Me helpotamme ihmisten arkea tuomalla risunkeräyspalvelun kotiovelle. Keräys on ollut hyvin suosittua, sillä viime vuonna saimme risuja noin 390 tonnia, kertoo HSY:n logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen. Risuja kerätään 6.–26.5.2019 arkipäivisin kello 7–21. Mukaan pääsee 1200 ensimmäisenä keräyksen tilannutta kiinteistöä. Tilauksia otetaan vastaan 26. huhtikuuta asti. Tilausohjeet ovat HSY:n lähettämässä kirjeessä. Tietoja keräyksestä löytyy myös HSY:n verkkosivuilta, www.hsy.fi/risunkerays. Kokoa yhteinen risukasa naapurin kanssa Yhdellä keräyspaikalla voi olla risuja ja oksia enintään kuorma-autolavallisen verran eli maksimissaan noin 30 m3. Ne on koottava yhteen kasaan tontin reunalle korkeintaan viiden metrin päähän tiestä. Risukasan on voitava olla paikallaan kirjeessä ilmoitetun kahden viikon keräysajan. HSY hakettaa risut hyötykäyttöön Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. - Naapurit voivat sopia keskenään yhteisen risukasan kasaamisesta. Tällöin laskutamme vain tilauksen tehnyttä kiinteistöä yhdestä noudosta. Naapurit sopivat itse kustannusten jaosta, kertoo Nuutinen. Asukkaat voivat myös itse viedä risuja maksua vastaan HSY:n Sortti-asemille Kivikkoon, Konalaan, Ruskeasantaan, Ämmässuolle ja Jorvakseen ympäri vuoden. Yksi peräkärryllinen risuja maksaa viisi euroa. Sortti-asemille ei voi tuoda jätettä kuorma-autolla. Sortti-asemat ovat avoinna arkisin kello 7–21. Ne palvelevat myös kolmena lauantaina 11.5., 18.5. ja 25.5. kello 9–16. Risuja ei saa polttaa taajama-alueilla eikä viedä metsiin tai yleisille viheralueille. Lisätietoja: Tilaukset: www.hsy.fi/risunkerays tai puh. 09 1561 2110 (valitse valikosta numero 3), ma–pe klo 8.30—15.30. www.hsy.fi/risunkerays

Logistiikkapäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310, juho.nuutinen(at)hsy.fi

