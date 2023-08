HSY parantaa asiointia Kivikon Sortti-asemalla – asema suljettu suurelta osin syys-marraskuun

Uusien tilojen myötä asiointi asemalla sujuvoituu ja jätteiden tuominen kierrätykseen on entistä helpompaa ja turvallisempaa.

- Tarjoamalla toimivat puitteet asiointiin, asukkaiden on helppo tuoda jätteitään Sortti-asemillemme. Me huolehdimme sen jälkeen, että kaikki mahdollinen materiaali saadaan kiertoon ja siitä syntyy aina jotain uutta tai hyödyllistä, HSY:n Sortti-asemien toimintovastaava Eetu Keinänen perustelee hanketta.

Vaikka Sortti-asema on kiinni ja normaali kulkureitti on suljettu, pääsee remontin aikana toisen portin kautta tuomaan risuja, omenoita, puutarhajätteitä, kiviaineksia sekä vaarallista jätettä. Alueella on opasteet tätä varten.

- Järjestämme vastaanoton muutamalle syksyn sesonkijätteelle, jotta muut Sortti-asemat eivät ruuhkaudu. Muista Sortti-asemista Ruskeasannan ja Konalan Sortti-asemat ovat lähimmät. Myös Koivukylän Sortti-pienasemalle voi viedä useita jätteitä, kertoo Keinänen.

Kivikon Sortti-asema on asemista vilkkain



Viime vuonna kaikilla viidellä asemalla kävi noin 550 000 asiakasta, ja näistä noin 155 000 juuri Kivikossa.

- Kävijämäärät Sortti-asemilla ovat nousseet lähes vuosittain. Oletettavaa on, että asukkaat tuovat yhä enemmän jätteitään kiertoon, mikä näkyy asiakasmäärien kasvuna myös tulevina vuosina. Kivikon remontin aikana on hyvä tutustua esimerkiksi Ruskeasannan Sortti-asemaan, joka on avarampi ja asiakasmäärältään maltillisempi. Se on avoinna myös viikonloppuisin, Keinänen kannustaa.

Asiakkaat voivat hyödyntää eSortti.fi-palvelua ja maksaa jätekuorman ennakkoon. Myös asemilla olevien itsepalvelulaitteiden käyttö nopeuttaa asiointia ruuhkatilanteissa.

Sortti-asema pyritään rakentamaan mahdollisimman ekologisesti huomioiden käytettävien materiaalien ja ratkaisujen elinkaari, kierrätettävyys, energiatehokkuus sekä valmistuksen ja käytönaikaiset päästöt. Tästä esimerkkeinä ovat Kiasmasta puretut sinkkipellit, joita käytetään rakennusten julkisivuissa sekä betonirakenteissa käytettävä ympäristöystävällinen vihreä betoni.