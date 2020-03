HSY tarjoaa vesioppitunteja Maailman vesipäivän kunniaksi

HSY osallistuu Maailman vesipäivään 22.3.2020 tarjoamalla pääkaupunkiseudun kouluille vesiaiheisia oppitunteja. Tunneilla paneudutaan vuoden 2020 vesipäivän teeman, vesi ja ilmastonmuutos, mukaisiin aiheisiin kuten maailman vesivaroihin ja piiloveden kulutukseen sekä energian- ja vedenkulutukseen. Oppitunnit lisäävät oppilaiden tietämystä veden saatavuudesta, ilmastonmuutoksesta sekä omien valintojen vaikutuksesta piiloveden kulutukseen.

Vesipäivän oppitunteja voivat tilata peruskoulut Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta. Koulu voi tilata oppitunteja viikolle 12, jolloin Maailman vesipäivää vietetään. Tuntikuvaukset ja tilausohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilaaymparistokasvatusta. Tarjoamamme ympäristökasvatuksen toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Kansainvälistä vesipäivää on vietetty vuodesta 1993 alkaen. Päivän tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomio veden tärkeyteen ja vesikriisien hallintaan. Maailman vesipäivän tämän vuoden teemana on vesi ja ilmastonmuutos. Teeman tarkoituksena on herättää ihmiset toimimaan nyt – kaikilla on oma roolinsa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä tai niihin sopeutumisessa. Lisätietoa Maailman vesipäivästä www.worldwaterday.org.

HSY kannustaa kaikkia tuomaan esille omia ilmastoystävällisiä, vettä säästäviä tekojaan ja kulutusmallejaan. Teemaan liittyviä postauksia voi seurata Maailman vesipäivän viikolla HSY:n somekanavista.

