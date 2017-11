HSY tehostaa biojätteen lajittelua yhdessä vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut selvittää, kuinka biojätteen lajittelua kodeissa voisi tehostaa entisestään. Osaksi Suomen hallituksen kärkihankkeita valittu ”BIORENT – biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä” on HSY:n, vuokra-asuntoyhtiöiden ja ruokahävikkitoimijoiden yhteishanke. Mukana on HSY:n lisäksi valtakunnallisesti merkittävät vuokra-asuntoyhtiöt Kojamo Oyj ja Sato Oyj sekä uraauurtavaa työtä ruokahävikin vähentämisen puolesta tehneet From Waste to Taste ry ja Rhea Solutions Oy.

- Biojätteen lajittelun tehostaminen on kierrätystavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta erittäin tärkeää, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Olemme todella iloisia siitä, että saimme hankkeeseen mukaan näin vahvan joukon alojensa merkittävimpiä toimijoita. Mukana olevat vuokra-asuntoyhtiöt valitsevat pääkaupunkiseudun vuokratalojensa joukosta hankkeeseen muutamia kohdekiinteistöjä, joissa biojätteen lajittelumahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Keittiössä päätyy vielä runsaasti ruokajätettä sekajäteastiaan Kotitalouksilla on vielä parantamisen varaa biojätteen lajittelussa. Tuoreen kuluttajakyselyn mukaan 57 prosenttia kerros- ja rivitaloasukkaista kertoo lajittelevansa biojätteen erikseen muista jätteitä aktiivisesti tai melko aktiivisesti. Biojätteen lajittelu on tärkeää, sillä vain siten kodin biojätteestä saadaan talteen sekä energia että luonnolle tärkeät ravinteet, kuten fosfori ja typpi. Biojätteen keräysastia on kaikilla vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöillä pääkaupunkiseudulla. Kotitaloudet ovat myös suurin ruokahävikin lähde ruokaketjussa. Jopa kuusi prosenttia kotitalouksien ostamasta ruuasta päätyy roskiin. - Pyrimme tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, kuten keittiötilojen suunnittelua, uudenlaisia biojäteastioita sekä tehostettua viestintää ja neuvontaa kohdekiinteistöissä, kertoo HSY:n projektipäällikkö Aino Kainulainen. Eri toimenpiteiden vaikutusta ihmisten lajittelukäyttäytymiseen tutkitaan erillisillä lajittelututkimuksilla. Hankkeen tuloksena saadaan mitattua tietoa eri toimenpiteiden vaikutuksista sekä suosituksia siitä, kuinka biojätteen lajittelun tehokkuutta ja ruokahävikin vähentämistä voidaan parhaiten edistää vuokra-asuntokiinteistöillä. Hankkeen opit voidaan ottaa valtakunnallisesti käyttöön ja niitä voidaan osin soveltaa myös omistusasuntoihin. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta. Lue hankkeesta lisää nettisivuilta www.hsy.fi/biorent Lisätietoja: projektipäällikkö Aino Kainulainen, 050 381 4017, aino.kainulainen@hsy.fi

