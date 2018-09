HSY uudistaa jätehuoltomääräykset ja parantaa lajittelumahdollisuuksia

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY parantaa kotitalouksien lajittelumahdollisuuksia entisestään uudistamalla pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea koskevat jätehuoltomääräykset. Vuonna 2021 biojätettä, muovi-, lasi- ja kartonkipakkauksia sekä pienmetallia kerätään kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uudistuksella vastataan EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin.

Muovipakkausten keräys vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin



HSY tehostaa jätteiden kierrätystä parantamalla entisestään asukkaiden lajittelumahdollisuuksia. Ehdotuksen mukaan biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uutena määräyksiin on tulossa mukaan muovipakkaukset. Tähän saakka muovipakkausten keräys kiinteistöiltä on ollut vapaaehtoista.

Muutos toisi erityisesti 5–9 huoneiston kiinteistöille keräysastiat paremmin asukkaiden ulottuville. Valtaosa asukkaista on valmiita lajittelemaan enemmän, jos keräyspaikka on omassa taloyhtiössä tai lähellä kotia. Tämä käy ilmi HSY:n viime vuonna teettämästä kyselystä.

 Tavoitteenamme on ohjata kierrätykseen peräti 60 prosenttia kotitalousjätteestä vuoteen 2025 mennessä. Sen saavuttaminen edellyttää myös jätteiden aiempaa tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä, jolloin saamme yhä suuremman osan jätteistä hyödynnettyä materiaalina. Määräyksien tueksi kehitämme palveluvalikoimaa kiinteistöille, esimerkkeinä monilokerokeräys tai kimppakeräys naapurin kanssa. Kierrätysasteen nostamisessa asukkaiden osallistumisella on suuri merkitys, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Lisäksi HSY selvittää, miten hinnoittelulla voi kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä nykyistä paremmin.

 Valmistelemme hinnaston uudistuksen ennen kuin lajittelumuutokset astuvat voimaan. Sillä tuemme jätteiden lajittelua ja kannustamme asukkaita tekemään hyvän ympäristötyön kierrättämällä jätteensä. Tehokkaalla lajittelulla asukas voi vaikuttaa myös kiinteistön jätehuoltokustannuksiin, sillä jätemaksut ovat halvemmat, jos taloyhtiössä syntyy vähemmän sekajätettä, kertoo HSY:n toimialajohtaja Petri Kouvo.

Uudet jätehuoltomääräykset tukevat EU:n ja Suomen kierrätystavoitteita. Valtakunnallisen jätesuunnitelma asettaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 55 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Tällä hetkellä kodeissa syntyvän jätteen kierrätysaste on pääkaupunkiseudulla noin 48 prosenttia.

Jäteastioiden tyhjentäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella parantaa liikenneturvallisuutta

Ehdotuksen mukaan jäteastioiden tyhjennys voitaisiin aloittaa vastaisuudessa aamulla jo kello viisi ja jatkaa kello 22 saakka. Tällä hetkellä jäteastioiden sallittu tyhjennysaika on kello 7–21. Uudet keräysajat helpottavat työtä, kun jäteautot voivat liikkua silloin, kun muuta liikennettä on vähemmän. Näin vähennetään liikenteen ruuhkautumista ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä parannetaan asukkaiden, kadulla liikkuvien ja jätteenkuljettajien turvallisuutta.

Määräyksissä annetaan ohjeita myös muun muassa jätelietekaivojen tyhjennyksestä ja biojätteen tyhjennysvälistä. Jatkossa lietekaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Nykyisten määräysten mukaan biojäteastia on tyhjennettävä viikon välein.

Uudet määräykset voimaan 1.3.2019

Uudet jätehuoltomääräykset ehdotetaan tulevaksi voimaan pääosin 1.3.2019. Jätteiden lajittelua koskevat erilliskeräysvelvoitteet astuvat ehdotuksen mukaan voimaan 1.1.2021.

HSY:n hallitus päätti tänään 14.9. käynnistää lausuntokierroksen uusista jätehuoltomääräyksistä. Asukkaat ja muut toimijat voivat kertoa mielipiteensä määräyksistä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@hsy.fi viimeistään 26.10.2018. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi löytyy 18.9. alkaen osoitteesta www.hsy.fi/jätehuoltomääräykset.

Lisätietoja:

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, HSY, puh. 040 8681 048, petri.kouvo@hsy.fi

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, HSY, puh. 045 6357 741, raimo.inkinen@hsy.fi