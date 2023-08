HSY:n biojäteinfot kiertävät Vantaan kirjastoissa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tekee yhteistyötä Vantaan kirjastojen kanssa. Korson, Hakunilan, Martinlaakson ja Tikkurilan kirjastoissa kiertää syys–marraskuussa HSY:n Mullankumous-infopiste, joka opastaa biojätteen lajitteluun. Infopisteeltä voi noutaa lajitteluohjeita ja paperisia biojätepusseja sekä samalla tutustua pientaloille soveltuvaan tuulettuvaan biojäteastiaan.

Infopisteen avauspäivänä paikalla on ympäristöneuvoja vastaamassa lajittelu- ja kompostointiaiheisiin kysymyksiin. Kävijät pääsevät myös pelaamaan Tehtävä tulevaisuudesta -pakopeliä, jossa testataan lajitteluosaamista ja hoksottimia.

– Kotitalouksien sekajätteen joukossa on edelleen lähes 40 prosenttia biojätettä. Tavoitteena on saada tämä hyötykäyttöön biokaasun tuotantoon ja ravinnepitoisen mullan valmistukseen. Lajittelun voi jokainen aloittaa helposti, kun laittaa aluksi esimerkiksi hedelmien kuoret ja kahvinporot biojätteen keräykseen. Paras vaihtoehto on käyttää paperista biojätepussia, mutta myös kaupan biojätepussit ja muovittomat kartonkipakkaukset käyvät, neuvoo HSY:n ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen.

HSY järjestää Vantaan kirjastoissa myös maksuttomia kompostointikursseja syksyn 2023 aikana. Lisäksi kursseja on verkossa. Lisätietoa kompostointikursseista löytyy osoitteesta hsy.fi/kompostointi.

Biojäte tulee Vantaalla lajitella erikseen sekajätteestä 1.1.2024 alkaen

Kaikista vähintään viiden asunnon kiinteistöistä löytyy biojätteen keräysastiat, ja monet pienkiinteistöjen asukkaat lajittelevat jo tällä hetkellä biojätteensä tai kompostoivat. Biojätteen erilliskeräys laajenee porrastetusti kaikkiin pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen pienkiinteistöihin viimeistään ensi vuoden aikana. Vantaalla pienkiinteistöjen biojätteen erilliskeräys alkaa 1.1.2024. Kompostointi on vaihtoehto HSY:n tyhjennettävälle biojäteastialle. Biojätteen lajittelu on keskeinen keino parantaa kotitalouksien kierrätysastetta.





Mullankumous-infopisteen aikataulut ja oheistapahtumat:

Lumon kirjasto, Korso 2.9.–21.9.

la 2.9. klo 12–15 ympäristöasiantuntija kertomassa lajittelusta sekä Tehtävä tulevaisuudesta -pakopeli

ti 12.9. klo 18–19 kompostointi-info

Hakunilan kirjasto 23.9.–12.10.

la 23.9. klo 11–14 ympäristöasiantuntija kertomassa lajittelusta sekä Tehtävä tulevaisuudesta -pakopeli

ma 2.10. klo 18–19 kompostointi-info, Monitoimitila

Martinlaakson kirjasto 14.10.–2.11.

la 14.10. klo 11–14 ympäristöasiantuntija kertomassa lajittelusta sekä Tehtävä tulevaisuudesta -pakopeli

ti 24.10. klo 18–19 kompostointi-info

Tikkurilan kirjasto 11.11.–30.11.

la 11.11. klo 11–14 ympäristöasiantuntija kertomassa lajittelusta sekä Tehtävä tulevaisuudesta -pakopeli

ti 14.11. klo 18–19 kompostointi-info