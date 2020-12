HSY:n hallituksen päätökset 11.12.2020

Kierrätys lähtee käsistä -ideakilpailu etsii uusia kierrätysratkaisuja koteihin 26.11.2020 10:03:10 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut lanseeraa uuden, kaikille avoimen ideakilpailun Kierrätys lähtee käsistä. Tavoitteena ideakilpailussa on löytää uuden ajan urbaaneja ja kompakteja kierrätysratkaisuja koteihin helpottamaan lajittelua arjessa. Kilpailuaika on 26.11.-31.12.2020. Voittajaideat palkitaan rahapalkinnoin tai uusilla kierrätysinnovaatioilla. Voittajaratkaisuja testataan kodeissa ja kehitetään yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Kilpailun tuomaristossa nähdään edustajat Kekkilä Garden Oy:stä, Laatikkokauppa Oy:stä, Metropolia Ammattikorkeakoulusta, Niimaar Oy:stä ja Orthex Groupilta. Ideakilpailu on osa EU-rahoitteista 6Aika-hanketta CircularHoodFood.