HSY:n investoinneilla parempaa kaupunkiympäristöä

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 13.4.2018 10.4.2018 15:25 | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 13.4.2018 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM Hallitus päättää muun muassa osaltaan vesihuollon ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista vuosille 2019 - 2028, ohjelmissa strategioiden toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset on kuvattu lähemmin. Päätökset viedään lausunnoille jäsenkuntiin toiminta- ja taloussuunnitelman 2019- 2021 yhteydessä. Hallitus päättää lisäksi seuraavista hankinnoista: - Blominmäen rakennustöiden valvontatyöt - Ilmala 1 vesitornin vesikaton kunnostuksen rakennusurakka - Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulokanavan saneerauksen pääurakoitsija. Hallitus saa tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesihuollon ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista. Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 13.4.2018.