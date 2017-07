HSY:n jätevedenpuhdistus yhä energiatehokkaampaa

4.7.2017 09:34 | HSY

Vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamot täyttivät kaikki ympäristöluvan määräykset. Ravinnekuormitus puhdistamoilta mereen oli 1 027 tonnia typpeä ja 32 tonnia fosforia. HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämisessä panostetaan yhä tehokkaamman puhdistuksen lisäksi energiankulutuksen hallintaan.

Energiatehokkuutta parantavia investointeja on otettu käyttöön useita ja HSY on myös parantanut omaa energiatuotantoaan. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla tuotetun sähkön osuus on kasvanut huomattavasti: vuonna 2016 sähköntuotantomäärä oli laitoksen historian suurin. Laitoksen omavaraisuusaste on noussut etenkin vuoden 2016 loppupuolella uusien tehokkaiden kaasumoottoreiden sekä aurinkovoimalan käyttöönoton jälkeen.

Tavoitteena puhtaampi Itämeri

HSY:n molemmat puhdistamot purkavat puhdistetut jätevedet Itämereen. Näin ollen vastuu toiminnan kehittämisestä on jo vuosia nähty Itämeren hyväksi tehdyksi työksi.

Jätevedenpuhdistamoilla jatkettiin myös vuonna 2016 pitkäjänteistä työtä jätevedenpuhdistusprosessin kehittämiseksi. Fosforin talteenotto ja typenpoiston tehostaminen olivat vuoden päähankkeita. Espoon Blominmäkeen rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelussa ja hankintojen toteutuksessa hyödynnetään kehittämistyön tuloksia.

Faktalaatikko

HSY puhdistaa pääkaupunkiseudun jätevedet kahdella puhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla.

HSY:n jätevedenpuhdistamoiden toiminta-alueella asuu yli 20 prosenttia Suomen asukkaista. Puhdistamoiden yhteenlaskettu jäteveden tulovirtaama oli vuonna 2016 noin 136 miljoonaa kuutiota, mikä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa.

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti tarjoaa sekä valvoville viranomaisille että kuntalaisille kokonaiskuvan jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta ja puhdistustehokkuudesta vuonna 2016.

Jätedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2016 -raportti

