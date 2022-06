HSY:n keräysautokierros päättyi – kerätyn jätteen vähentynyt määrä pohdituttaa

HSY järjestää vuosittain keräysautokierroksen, jossa kerätään kotitalouksien metalli- ja sähkölaiteromua sekä vaarallista jätettä. Koronapandemian takia kierrosta on jouduttu kahden viime vuoden aikana siirtämään tai jopa perumaan kokonaan. Tänä vuonna kierros saatiin järjestettyä ajallaan huhti–kesäkuussa, ja keräyspaikkoja oli lähes 300 pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Asiakkaita autoilla kävi lähes 20 000.

Vaarallista jätettä kuten maalia, liuottimia, moottoriöljyjä, energiansäästölamppuja ja akkuja tuotiin tänä vuonna keräysautoille alle 44 tuhatta kiloa. Tämä on jopa vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin keräysautokierroksen asiakasmäärä lähes puolittui koronapandemian takia. Enimmillään keräyskierroksella on otettu vastaan vaarallista jätettä jopa 100 tuhatta kiloa.

- Olemme huomanneet saman ilmiön Sortti-asemilla –vaarallista jätettä on tuotu keräyksiin tavallista vähemmän. Toisaalta kotitalouksissa syntyvän vaarallisen jätteen määräkin on voinut vähetä, kun ihmiset ostavat palveluita kuten siivousta, autonhuoltoa tai kodin remontointia. Joka tapauksessa on tärkeää, että kaikki vaarallinen jäte ohjautuu erilliskeräykseen sekajätteen sijasta, jotta se voidaan käsitellä asianmukaisesti, jätehuollon käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen painottaa.

Metalliromulle sekä säh kölaitteille paljon muitakin vastaanottopaikkoja

Keräysautoille tuotiin myös sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) sekä metalliromua merkittävästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina. SER-romun määrä oli nyt noin 81 tuhatta kiloa, kun koronapandemiaa edeltävänä neljänä vuotena määrä vaihteli 165–208 tuhannen kilon välillä. Vastaavana aikana metalliromua on otettu autoilla vastaan 99–119 tuhatta kiloa, kun tänä vuonna sitä kertyi 42 tuhatta kiloa.

- Nämäkin erot ovat merkittäviä, mutta asia ei huolestuta meitä samalla tavalla kuin vaarallinen jäte. SER-jätettä otetaan maksutta vastaan monessa paikassa, esimerkiksi isoissa marketeissa. Samoin metallille on yrityspuolella kerääjiä. Oletamme, että asukkaat ovat oppineet viemään romujaan näihin keräyspaikkoihin, Mäntynen toteaa.

Vaaralliselle jätteelle ylimääräinen kiertävä keräys syksyllä

HSY järjestää kokeilunomaisesti ylimääräisen vaarallisen jätteen keräyskierroksen syys–lokakuussa 2022. Keräysauton pysähdyspaikat sijoittuvat alueille, joilla vaarallisen jätteen pysyvät keräyspisteet ovat heikoiten saavutettavissa. Keräyskierroksesta tiedotetaan erikseen elokuussa.

Asukkaat voivat ympäri vuoden toimittaa vaarallista jätettä maksutta kaikille HSY:n Sortti-asemille sekä vaarallisen jätteen kontteihin. Kaikki keräyspaikat löytyvät verkkosivulta Kierratys.info, kun valitsee valikosta vaarallinen jäte.