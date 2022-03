HSY:n keräyskokeilu on tuottanut jo lähes 20 tonnia poistotekstiiliä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tammikuun alussa käynnistämä poistotekstiilin keräyskokeilu kauppakeskuksissa on alkanut mainiosti. Asukkaille suunnattu maksuton, uusia keräystapoja testaava pilottihanke on tuottanut kahden kuukauden aikana yhdeksässä kauppakeskuksessa ja yhdellä itsepalvelukirpputorilla lähes 20 000 kiloa poistotekstiiliä. Poistotekstiili on jätelajina vielä uusi, ja Suomi on edelläkävijä sen hyödyntämisessä. Käyttökelvottomien vaatteiden ja muiden kodin tekstiilien lajittelu vaatii kuitenkin yhä panostamista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kehittää poistotekstiilin keräystä pääkaupunkiseudulla tänä vuonna, jotta asukkaat voisivat matalammalla kynnyksellä lajitella rikkinäiset sekä käyttö- ja korjauskelvottomat tekstiilinsä hyötykäyttöön. Farkkukuosiset keräysrullakot ilmestyivät vuoden alussa kymmeneen kauppakeskittymään Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Keräys on tuottanut tammi-helmikuussa 19 722 kiloa tekstiiliä, mikä vastaa määrältään noin 130 000 t-paitaa. - Keräyskokeilumme alkoi vilkkaasti ja rullakot täyttyivät nopealla tahdilla, joten lisäsimme tyhjennysvälejä sekä rullakoiden määrää suosituimmissa kohteissa. Loistavaa, että keräysmäärät ovat pysyneet korkeina myös alkuinnostuksen jälkeen. Kiitos aktiivisuudesta kuuluu kaikille osallistuneille ja viestiämme välittäneille asukkaille sekä tietysti yhteistyökumppaneillemme, iloitsee HSY:n ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen. Poistotekstiililajittelussa on vielä parannettavaa HSY on kerännyt poistotekstiiliä myös viidellä Sortti-asemalla vuodesta 2019 ja Koivukylän Sortti-pienasemalla viime vuodesta lähtien. Niissä kerättiin vuonna 2021 noin 116 tonnia poistotekstiiliä eli keskimäärin noin 9600 kiloa kuukaudessa. Kauppakeskuksiin levittäytyneen keräyspilotin tavoitteena on lisätä tekstiilien elinkaarta sekä vähentää sekajätteen määrää tuomalla poistotekstiilin keräyspisteet helpommin asukkaiden saavutettaviksi. Huomattava osa kerätystä materiaalista ei kuitenkaan ole jalostus- eikä kierrätyskelpoista. - Esilajittelumme perusteella varsinaiseen jatkojalostukseen päätyy vain noin 60 prosenttia kerätyistä tekstiileistä. Pari prosenttia kelpaa vaatteina uudelleenkäyttöön, mutta loput päätyvät sekajätteeksi. Kauppakeskuskeräyksen kierrätyssuhdeluvut ovat olleet hyvin yhteneviä Sortti-asemien lukemiin, kertoo projektipäällikkö Leena Tuominen ja muistuttaa lajittelun tärkeydestä. Käytetyt tekstiilit voi jakaa karkeasti kolmeen lajitteluryhmään: Käyttökelpoinen tekstiili : kaikki puhtaat ja ehjät tekstiilituotteet, jotka kelpaavat sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Ne voi myydä kirpputorilla tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille ja muihin tekstiilikeräyksiin.

Poistotekstiili : risat, virttyneet tai muuten käyttökelvottomat, mutta kuitenkin puhtaat, kuivat ja homeettomat tekstiilit. Pienet kuivat tahrat eivät haittaa. Parhaiten poistotekstiiliin soveltuvat esimerkiksi, housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat, jotka on pakattava tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin.

Tekstiilijäte : alusvaatteet, sukat, sukkahousut sekä kaikki märät, homeiset ja luteiset tekstiilit kuuluvat aina sekajätteeseen. - Esimerkiksi taas hyväkuntoiset matot, kengät, laukut, vyöt, tyynyt, peitot, pehmusteet ja pehmoeläimet voi myydä tai lahjoittaa uudelleenkäyttöön. Mutta huonokuntoisina ne kuuluvat sekajätteeseen. Eivät koskaan poistotekstiilikeräykseen, Tuominen selventää. HSY kuljettaa esilajitellut tekstiilit jatkojalostukseen Lounais-Suomen Jätehuollon kiertotalouslaitokseen, jossa niistä valmistetaan kierrätyskuitua. Keräys ja lajittelu tukevat ympäristövastuun ohella myös kotimaista kiertotaloutta. Tekstiilijäte hyödynnetään energiantuotannossa. Suuremmat tekstiilimäärät toivotaan vietäviksi Sortti-asemille Kauppakeskuskeräys palvelee parhaiten pienempien tekstiilimäärien tuomista. HSY toivoo, että suuremmat määrät vietäisiin Sortti-asemille, joissa niistä kerätään pieni käsittelymaksu (50 senttiä 50 litran pussista tai kaksi euroa 200 litran säkistä), koska tekstiilien hyödyntäminen materiaalina ei kata jätteen käsittelystä syntyviä kuluja. - Samalla reissulla Sortti-asemalle voi tuoda monia muitakin jätteitä, jotka toimitamme hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Jotkut niistä otamme vastaan ilman maksua. Poistotekstiilin kauppakeskuskeräys jatkuu kesäkuun loppuun asti maksuttomana, Tukiainen lupaa. Lisää tekstiililajitteluohjeita, tietoa jatkojalostuksesta sekä tarkemmat keräyspaikkojen sijainnit löytyvät HSY:n tekstiilisivulta. Lisätietoa Sortti-asemista.

Eri jätelajien valtakunnalliset (myös poistotekstiilin) keräyspisteet ovat löydettävissä kierrätys.info-sivustolta. Lisätietoja: Hanna Tukiainen, ympäristöasiantuntija, HSY, hanna.tukiainen@hsy.fi, 045 139 4035 Leena Tuominen, projektipäällikkö, HSY, leena.tuominen@hsy.fi, 050 533 6627

Yhteyshenkilöt

