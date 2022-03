HSY:n kummikoulutoiminta on jatkunut 15 vuotta – haku päällä 19.4. asti

HSY:n keräyskokeilu on tuottanut jo lähes 20 tonnia poistotekstiiliä 8.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tammikuun alussa käynnistämä poistotekstiilin keräyskokeilu kauppakeskuksissa on alkanut mainiosti. Asukkaille suunnattu maksuton, uusia keräystapoja testaava pilottihanke on tuottanut kahden kuukauden aikana yhdeksässä kauppakeskuksessa ja yhdellä itsepalvelukirpputorilla lähes 20 000 kiloa poistotekstiiliä. Poistotekstiili on jätelajina vielä uusi, ja Suomi on edelläkävijä sen hyödyntämisessä. Käyttökelvottomien vaatteiden ja muiden kodin tekstiilien lajittelu vaatii kuitenkin yhä panostamista.