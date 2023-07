HSY:n Sortti-keräysautoihin tuotiin viime vuotta enemmän jätettä

HSY järjestää vuosittain keräysautokierroksen, jossa kerätään kotien metalli- ja sähkölaiteromua sekä vaarallista jätettä. Kierros järjestettiin tänä kevään perinteiseen tapaan huhti–kesäkuussa. Sortti-keräysautot pysähtyivät lähes 300 paikalla pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Asiakkaita autoilla kävi reilut 13 000, joka on noin kolmanneksen vähemmän kuin viime vuonna.

- Jostakin syytä Vantaan ja Helsingin pysähdyspaikolla kävi selvästi vähemmän asukkaita kuin viime vuonna. Tähän voi vaikuttaa se, että asukkaat pääsevät helpommin eroon jätteistään, kun Ruskeasannan asema Vantaalla ja Konalan asema Helsingissä on auki myös viikonloppuisin ympäri vuoden, pohtii HSY:n toimintovastaava Maarit Kiviranta.

- Sen sijaan Kirkkonummella kävi aikaisempaa enemmän jätteiden tuojia, Kiviranta toteaa.

Jätteitä tuotiin Sortti-keräysautolle yli 10 prosenttia viime vuotta enemmän

Vaikka kävijöitä oli vähemmän, keräysmäärä kasvoi viime vuoteen nähden yli kymmenen prosenttia. Eniten kasvua oli sähkölaitteiden määrässä, mutta myös metallia ja vaarallista jätettä tuotiin enemmän.

Vaarallista jätettä kuten maalia, liuottimia, moottoriöljyjä, energiansäästölamppuja ja akkuja tuotiin keräysautoille hieman viime vuotta enemmän eli noin 45 tuhatta kiloa. Vaarallisen jätteen määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosina aikaisempaan verrattuna, sillä esimerkiksi vuonna 2018 vaarallista jätettä tuotiin keräysautoille lähes 100 tuhatta kiloa.

- Sortti-asemillekin tuotiin parina edellisenä vuonna vähemmän vaarallista jätettä, mutta nyt näyttää siltä, että suuntaus on muuttunut. Se on hyvä asia, sillä on tärkeää, että kaikki vaarallinen jäte tuodaan erilliskeräykseen. Siten se voidaan käsitellä asianmukaisesti, Kiviranta painottaa.

Kuvaputkitelevisiot muuttuneet taulutelevisioiksi

Metalliromua ja sähkölaitteita tuotiin Sortti-keräysautoille selvästi viime vuotta enemmän. Sähkölaitteita tuotiin keväällä noin 95 tuhatta kiloa, mikä on noin 17 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Metalliromua tuotiin puolestaan 48 tuhatta kiloa eli noin 14 prosenttia enemmän.

Vaikka nousua on viime vuoteen verrattuna selvästi, jäätiin huomattavan kauas aikaisempien vuosien luvuista. Vuonna 2018 sähkölaitteita kertyi autojen lavalle 208 tuhatta kiloa ja metalliromua 110 tuhatta kiloa.

- On hyvä huomata, että näille jätteille on monia muitakin vastaanottopaikkoja kuin keräysautot. Tärkeintä on se, että jätteet päätyvät oikeisiin keräyspaikkoihin. Sortti-keräysautoihin tuodut jätteet toimitamme edelleen kiertoon ja hyödynnettäväksi, kertoo Kiviranta.

Tarkastellessa Sortti-keräysautoille tuotuja sähkölaitteita huomaa niissä tapahtuneen muutoksen. Muutama vuosi sitten asukkaat halusivat päästä eroon kuvaputkitelevisiostaan, mutta nyt niitä tulee enää satunnaisesti. Televisioita ja monitoreja tulee edelleen paljon, mutta ne ovat litteää mallia.

HSY kerää syksyllä vaarallista jätettä alueilla, joissa on vähän pysyviä keräyspisteitä

HSY järjestää kokeilunomaisesti vaarallisen jätteen keräyskierroksen syys–lokakuussa. Syksyn keräystä kokeiltiin jo viime vuonna hyvin tuloksin. Keräyskierros alkaa 4.9. Keräysauton pysähdyspaikat sijoittuvat alueille, joilla vaarallisen jätteen pysyvät keräyspisteet ovat heikoiten saavutettavissa. Näitä alueita on muun muassa Helsingin kantakaupungissa, läntisessä Espoossa, Vantaan keskustassa sekä Kirkkonummella. Keräyskierroksesta tiedotetaan elokuussa.

Asukkaat voivat ympäri vuoden toimittaa vaarallista jätettä maksutta kaikille HSY:n Sortti-asemille sekä vaarallisen jätteen Sortti-kontteihin. Kaikki keräyspaikat löytyvät verkkosivulta Kierratys.info, kun valitsee valikosta vaarallinen jäte.