HSY:n vaarallisen jätteen keräysauto sai kylkiinsä Samuli Siiralan piirtämät sarjakuvat

Ihmiset käyttävät arjessaan paljon erilaisia kemikaaleja: kotitöissä, auton ja pyörän huollossa, puutarhatöissä ja remontissa sekä kauneuden- ja terveydenhoidossa. Osa aineista on vaarallisia ympäristölle ja terveydelle. Niitä ei missään tapauksessa saa kaataa viemäriin, laittaa sekajätteeseen tai etenkään heittää luontoon. Kuvitetuilla keräysautoilla HSY haluaa tehdä tunnetuksi vaarallista jätettä ja minne se pitää toimittaa.

HSY:llä on pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 40 vaarallisen jätteen keräyskonttia ja -kaappia, joihin asukkaat voivat toimittaa omia jätteitään maksutta. Lisäksi jätteitä voi toimittaa HSY:n Sortti-asemille. Lääkkeet ovat poikkeus, ne pitää toimittaa apteekkiin.

– Vaarallisen jätteen keräysautot ovat liikenteessä joka arkipäivä tyhjentämässä keräyspisteitämme. Kuorma-autojen kyljet ovat näkyvä, liikkuva ilmoitustaulu, jonka haluamme tällä tavalla ottaa valistuskäyttöön, jätehuollon käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen taustoittaa.

Sarjakuvissa nousevat esiin jätteenä vaaralliset tuotteet

HSY:ssä ideoitiin keräysautojen kylkiin arkiset toiminnot, joissa jätteenä vaarallisia tuotteita käytetään. Tyyliksi valittiin Alex Raymondin Rip Kirbyä ja Jim Holdawayn Modesty Blaisea muistuttava kuvitus. Sarjakuvan toteuttamiseen löytyi yhteistyökumppaniksi kuvittaja Samuli Siirala.

Muutoin mustavalkoisiin sarjakuviin on korostettu punaisella tuotteet, jotka oikein käytettynä kuuluvat ihmisten arkeen, mutta ovat jätteenä vaarallisia. Tällaisia ovat muun muassa maalit, lakat ja laastit, syövyttävät kemikaalit, moottoriöljy, ohenteet, liuottimet ja bensa, paristot ja akut, sekä vähemmän tiedostetut hiuslakka, hajuvesi ja kynsilakka.

– Sarjakuvamainen ilmaisu sopii hyvin tällaiseen viestintään, koska se on selkeää, mutta samalla hienoisesti vihjaa vaarasta. Kun kuulin, että HSY haluaa perinteisen mustavalkoisen strippisarjakuvan tyylisiä kuvia viestintäänsä, ajattelin, että tämä työ on pakko saada! Aloitin urani tekemällä mustavalkoista seikkailusarjakuvaa ja se on vieläkin kuvitustyylini perusta, Siirala hehkuttaa tyytyväisenä.

Keräysautojen lisäksi HSY aikoo käyttää sarjakuvateoksia myös muussa viestinnässään. Suunnitelmissa on muun muassa vaarallisen jätteen tunnistusvisa sosiaalisessa mediassa.

HSY on tilannut jäteautojen kylkiin taideteoksia myös aikaisemmin. Jani Leinonen on toteuttanut biojätteestä taideteoksen, Jussi TwoSevenin taiteileman ketun perässä roikkuu muovipakkauksia ja Jirka Väätäinen toteutti kartonkikollaasin Johannes Vermeerin tunnetun taideteoksen Tyttö ja helmikorvakoru inspiroimana. Christian Jakowleffin lasista ja metallista tekemä kollaasi Rautavatsa kiertää myös pääkaupunkiseutua. Piirroskuvitusta HSY on aikaisemmin hyödyntänyt nelilokeroisen jäteauton toiminnan kuvaajana, kuvituksen toteutti auton kylkiin graafikko Taru Staudinger.