HT Enerco Oy ostaa oikeudet Nokka-tuotteisiin

Nokka-tuotteet. Nokka-kuormaimia ja metsäperävaunuja on valmistettu vuodesta 1979 alkaen kymmeniätuhansia kappaleita maailmanlaajuisille markkinoille. Kuormainmallisto koostuu mönkijäsovitteisista 1,0 tm kuormaimista alkaen aina suurimpaan traktorisovitteiseen 6,3 tm malliin asti. Kuormainten mallista riippuen ulottuvuudet ovat 4,2–8,4 metriä. Metsäperävaunumallistoon kuuluvat 1- ja 2-palkkiset mallit aina 13 tonnin kantavuuteen saakka. Nokka-tuotteiden korkeasta laadusta ja luotettavuudesta kertovat sitoutuneet asiakkaamme, jotka ovat vuosien aikana päätyneet valitsemaan aina uuden Nokan – useita kertoja.

HT Enerco Oy on vuonna 2000 perustettu bioenergialämpölaitteiden valmistaja tuotteinaan Tulimax-bioenergiakattilat 15-1 000 kW, Velmax-pellettipolttimet 15-40 kW, Tulimax-siilot ja muut oheistuotteet. HT Enerco on perheomisteinen yritys ja sen kotipaikka on Keuruu.

HT Laser Oy on vuonna 1989 perustettu metalliteollisuuden joustavasti palveleva kumppani. Tarjoamme kokonaisvaltaisesti leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, 3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen palvelut. Olemme kasvava perheyritys, vuonna 2017 liikevaihtomme oli lähes 60 miljoonaa euroa. Työllistämme tällä hetkellä yli 400 teknologiateollisuuden ammattilaista kahdeksassa tuotantoyksikössämme. Kaikkea toimintaamme ohjaavat sertifioidut, ISO:9001- ja ISO:14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.