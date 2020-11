Huhkon uusi pyörätieyhteys valtatien 8 varrella on valmis

Uusi jalankulku- ja pyöräily-yhteys Huhkon alueella on saatu valmiiksi. Väylää pitkin pääsee nyt pyöräilemään Turusta Raisioon valtatien 8 suuntaisesti. Osuus oli aiemmin sorapäällysteinen ja osa reitistä oli polkua ja pyörälle sopimatonta osuutta. Nyt koko yhteys Turun rajalta Raision Punttamäenpolulle on päällystetty ja pyöräiltävissä. Turku parantaa vielä Häränajajanpolun osuutta keväällä 2021. Koko yhteys kuuluu Turun seudulliseen pääpyöräilyverkkoon. Väylän parantaminen on tehty ELY-keskuksen ja Raision yhteistyönä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukseen sisältyvällä MAL-rahoituksella.

Uusi Raisionjoen ylittävä kevyen liikenteen silta valtatien 8 varrella Huhkon kohdalla

Valtatien 8 suuntaisesti Raisionjokilaaksossa kulkenut sorapäällysteinen ulkoilureitti on parannettu asfaltoiduksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Parannettu osuus alkaa Turun rajalta Häränajajanpolun päästä ja kulkee Raisionjokea myötäillen alittaen valtatien 8 ja jatkuen Pehtorinpolulta jokivartta pohjoiseen. Osuus alittaa valtatien 8 vielä toisen kerran ja päättyy Raisiossa Punttamäenpolulle. Raisionjoen ylittävälle kohdalle on rakennettu uusi silta, jota pitkin on nyt mahdollista myös pyöräillä. Parannettu osuus kuuluu Turusta Raision kautta Maskuun kulkevaan seudulliseen pyöräilyreittiin. Väylän parantaminen oli osa Turun kaupunkiseudun maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimusta eli ns. MAL-sopimusta, jossa tavoitteena on mm. lisätä kestävää liikkumista. Hankkeen kustannusjako oli valtion osalta 0,8 M€ ja Raision osalta 0,3 M€. Valtatien 8 varren pyöräilyreittiä Turun ja Raision välillä parannetaan vielä Turun puolella keväällä 2021. Turun rajalla Härkämäessä sorapintaisen pyörätien mutkia suoristetaan ja pyörätie asfaltoidaan. Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 050 380 7760

