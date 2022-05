Huhtikuun työllisyyskatsaus: Avointen työpaikkojen määrä kasvaa edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 329 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 226 (- 26,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 232 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,1 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 645 enemmän (+ 22,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 481. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 13 292 työpaikkaa, mikä oli 6 738 (+ 102,8 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 558 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,7 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa. Alhaisin työttömyysaste oli jälleen Suupohjan rannikkoseudulla 3,6 %. Työttömyys pienentyi eniten Vaasan seudulla 1 346 henkilöllä (- 31 %). Kokkolan seutukunnassa työttömyys pieneni 464 henkilöllä (- 21 %) ja Pietarsaaren seudulla 271 henkilöllä (- 24 %). Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa ikäryhmissä. Määrällisesti eniten vähennystä oli 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä, 337 henkilöä vuotta aiempaan nähden (- ­39 %). Huhtikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 656, mikä on 410 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 66 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 2 529 ja se 40 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 61 % ja naisia 39 %. Miesten osuus kasvoi hieman viime vuodesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömien määrä oli huhtikuun lopussa 2 025, mikä on 558 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja 81 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 132, mikä on 144 enemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja oli huhtikuussa Pohjanmaan ELY-keskusalueella edelleen runsaasti. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon huhtikuun aikana 3 481, mikä on 645 enemmän (+ 22,7 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Huhtikuussa oli avoinna yhteensä 13 292 työpaikkaa, mikä oli 6 738 paikkaa (+ 102,8 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä, määrällisesti eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+ 427).

