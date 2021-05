Huikea ura tiivistettynä kahdeksaan ruokalajiin – Jyrki Sukulan 40-vuotistaiteilijajuhla valtaa Espan  

Jaa

Koko Suomen rakastaman Jyrki Sukulan huikea 40 vuoden ura kokkina ja ruokakulttuurin kehittäjänä tiivistyy Sukula 40 Pop Up -ravintolaan, joka valtaa Espan ylä- ja alakerran 12.5.–20.6. Sukulan itsensä isännöimässä, mestarin koko uraan keskittyvässä ravintolassa tarjolla on joka ilta yksi kahdeksan ruokalajin menu juomineen. Menu koostuu Sukulan uran rakkaimmista annoksista päivitettynä tähän päivään ja vaihtelee makumaailmaltaan maasta ja tunnelmasta toiseen.

– Vaikka minulla on kova draivi päällä ja tavoite jatkaa näitä hommia vielä pitkään, tuntui siltä, että nyt on oikea aika pitää pienet bileet. Tavoitteena on katsoa uraa sekä taaksepäin että eteenpäin ja samalla juhlistaa kevään tuloa ja maailman avautumista sulkujen jälkeen, Sukula sanoo.

Komean uransa aikana Sukula on ehtinyt työskennellä useissa eri huippuravintoloissa, toimia ravintoloitsijana, tehdä satoja tunteja tv-ohjelmia, voittaa erilaisia palkintoja ja tunnustuksia, julkaista kirjoja ja kehittää kunnianhimoisia ruokaan liittyviä innovaatioita.

– Matkan varrella on tullut koettua valtavasti kaikkea ja tavattua iso määrä mielenkiintoisia ihmisiä. Joukossa on rokkareita, taiteilijoita, valtion päämiehiä, päiväkotilaisia, rannikkojääkäreitä ja vuorineuvoksia. Mukaan on mahtunut nakkimukeja ja mustikkajäätelöllä täytettyjä mansikoita. Miljoonia kiloja ruokaa, jota on tarjoiltu joskus kahdelle hengelle, joskus kymmenelle tuhannelle. Elämässäni yksikään ilta ei ole ollut samanlainen. Se tulee olemaan pelin henki myös pop upissa, lupaa Sukula.

Sukula vastaa itse sekä ruoka- että juomamenun suunnittelusta ja on joka ilta paikalla, mutta tulee tekemään yhteistyötä useiden nuoren polven huippunimien kanssa.

– Jatkuva oppiminen on ollut elämässäni aina keskiössä. Tämä pop up ei tule olemaan poikkeus. Paikalleen pysähtynyttä muistelua tästä ei todellakaan tule. Tavoitteena on, että jokaisessa illassa on yllätyksiä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita, Sukula nauraa.

– Koen, että elämäntehtäväni on intohimo mielihyvän tuottamiseen ihmisille. Pohjimmiltaan siitä tässäkin on kysymys. On mahtavaa saada tehdä tällainen hanke tänä aikana, tässä kaupungissa, sanoo Sukula lopuksi.

Sukula 40 on auki 12.5.–20.6. keskiviikosta sunnuntaihin. Arkisin ja lauantaisin kattauksia on kaksi (klo 17 ja 20), sunnuntaisin yksi (klo 13–17). Varaukset ovat nyt auki osoitteessa: https://espahelsinki.com.

Sukula 40 x Espa

Pohjoisesplanadi 17, 00170 Helsinki

+358 9 6128 5060

sukula40@espahelsinki.com

Lisätiedot:

Jyrki Sukula, puh. +358 400 464 372, jyrki@sukula.com