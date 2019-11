Huippu-urheilijat lukevan miehen mallia näyttämässä - Isänpäiväviikko 2019 on isien oma iltasatuviikko

Miltä tuntuisi, jos koripalloilija Lauri Markkanen, jääkiekkoilija Olli Määttä, Joonas Nättinen tai Juuso Vainio tai Pikku Kakkosen juontaja Tuomo Rannankari lukisi sinulle aamu- tai iltasadun?

Kohta tiedät, sillä Tartu tarinaan -hanke julkaisee isänpäiväviikolla 4.–10. marraskuuta 2019 viisi lukulähetystä, jossa lukijoina on tunnettuja suomalaisia miehiä: edellä mainitut Lauri Markkanen, Olli Määttä, Joonas Nättinen, Juuso Vainio ja Tuomo Rannankari.

Lukulähetykset ovat osa Kiedo meidät tarinaan -kampanjaa, jota koordinoi valtakunnallisesti Suomen Vanhempainliitto ja jonka tarkoituksena on sekä tarjota lukevan miehen mallia lapsille että haastaa kaikki miehet lukemaan ääneen lapsille isien omalla iltasatuviikolla. Luettavina on uusia, suomalaisia lastenkirjoja.

–Lukulähetysten tarkoituksena on kiinnittää huomio erityisesti miesten esimerkkiin lukijoina ja tarjota tätä kautta positiivista mallia siitä, miten maskuliinisuus ja lukeminen voidaan yhdistää, Tartu tarinaan -hankevastaava Suvi Ylönen kertoo. –Jotta voisimme innostaa poikia lukemaan, tarvitaan positiivisia roolimalleja ja poikia innostavia tekstejä ja lukemisen tapoja.

–Mulle kirjat on iso osa elämää, sillä meillä on pitkiä pelireissuja ja niissä tulee luettuja paljon, Chicago Blackhawksin puolustaja Olli Määttä kertoo. Olli Määttä lukee lukulähetyksessä kirjan ”Leo Leijona sanoo ei” ja toteaa, että myös hänellä on välillä samanlaisia ei-päiviä kuin kirjan Leolla.

Kodin lukuympäristöllä on merkitystä siihen, millainen suhde lapsella lukemiseen syntyy. Tutkimusten mukaan lapsi, jolle on luettu säännöllisesti ääneen, viihtyy paremmin koulussa ja saa muutenkin hyvät eväät elämäänsä. Ääneen lukeminen edistää lasten kielellistä kehitystä ja kasvattaa sanavarastoa. Lukemisella on myös positiivia vaikutuksia muun muassa lapsen empatiataitoihin.

–Isänpäiväviikon lukutuokioilla tarjoamme mahdollisuuden kuulla miesten lukemana tasokasta suomalaista lastenkirjallisuutta, ja jokaisen lukutuokion jälkeen kerromme vinkkejä luetun toiminnallistamiseksi. Samalla tarjoamme miehistä roolimallia ja esimerkkiä lukemiseen, Suvi Ylönen kertoo.

–Meillä kirjat on isossa roolissa tällä hetkellä, sillä oma reilu 1-vuotias lapseni rakastaa sitä, että hänelle luetaan kirjoja. Iltasatu luetaankin joka ilta, KHL:ssä Vityaz Podolskin joukkueessa pelaava Joonas Nättinen kertoo. Samaa sanoo NBA:ssa Chicago Bullsissa pelaava Lauri Markkanen. –Pienen lapsen isänä tulee luettua paljon. Tosin omalle lapselle pitää nimetä kirjoista kaikki kuvat, Lauri Markkanen kertoo nauraen.

Vaikka pohja lukuharrastuksella ja lukutaidoille luodaan jo varhaislapsuudessa, kaikilla lapsilla ei ole varhaisia kokemuksia lukemisesta. Äidit lukevat lapsille enemmän kuin isät, joten miesten aktivoituminen lukijoina lisäisi lasten kokemuksia kirjoista. –Haastammekin Laurin, Joonaksen, Ollin, Juuson ja Tuomon kanssa kaikki miehet lukemaan lapsille isänpäiväviikolla ja jakamaan lukuhetket sosiaalisessa mediassa hästägilla #isieniltasatuviikko, Suvi Ylönen kannustaa.

Myös Suomen Jääkiekkoliitto kannustaa miehiä lukemaan ja lukemisen merkitystä nostetaankin esille isänpäiväviikonlopun Karjala-turnauksen Suomen jääkiekkomaajoukkueen peleissä 9.-10.11. Myös Tartu tarinaan -hanke on mukana Hartwall-areenalle lapsiperheille järjestettävässä toiminnallisessa lukunurkkauksessa. Keski-Suomesta mukaan lähtee Jyp Junioreiden G-ikäryhmä (5-7-vuotiaat).

Isänpäiväviikon Tartu tarinaan -lukulähetykset

Maanantaina 4.11.2019 klo 10 jääkiekkoilija Olli Määttä lukee kirjan Leo Leijona sanoo ei (Kirjoittanut ja kuvittanut Nina Pirhonen, kustantaja Otava 2019)

Tiistaina 5.11.2019 klo 10 Pikku Kakkosen juontaja Tuomo Rannakari lukee kirjan Muttinen ja äiti (Kirjoittanut Anu Krogerus, kuvittanut Erika Kallasmaa, kustantaja WSOY 2019)

Keskiviikkona 6.11.2019 klo 10 jääkiekkoilija Joonas Nättinen lukee kirjan Hirvivaarin ihmeellinen löytö (Kirjoittanut Mila Teräs, kuvittanut Terese Bast, kustantaja Karisto 2019)

Torstaina 7.11.2019 klo 10 jääkiekkoilija Juuso Vainio lukee kirjan Lätkä-Lauri ja tautinen turnaus (Kirjoittanut Roope Lipasti, kuvittanut Harri Oksanen, kustantaja WSOY 2019)

Perjantaina 8.11.2019 klo 10 koripalloilija Lauri Markkanen lukee kirjan Mur ja mustikka (Kirjoittanut Kaisa Happonen, kuvittanut Anne Vasko, kustantaja Tammi 2018)

Jokaisen lähetyksen jälkeen annamme luettuun liittyen muutaman toiminnallisen vinkin siitä, mitä voi tehdä kotona, päiväkodissa tai koulussa luetun pohjalta.

