Huippuammattilainen Cimcorpin hallitukseen tukemaan kasvua

Jaa

Määrätietoista ja hallittua kasvua hakeva automaatioalan edelläkävijä Cimcorp Group on vahvistanut hallitustaan. Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijan Juha Pinomaan pitkäaikainen kokemus niin Nokian matkapuhelinliiketoiminnasta kuin Suunnolta – erityisesti Cimcorpin suurimmilla kasvumarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Aasiassa – tuovat uutta näkemystä automaatioyrityksen liiketoimintaan ja kasvustrategiaan.

Cimcorp Group on nimittänyt Juha Pinomaan hallituksen jäseneksi. Pinomaan erityisosaamista on kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, erityisesti Yhdysvaltojen ja Aasian markkinoilla, mistä hänellä on yli kahden vuosikymmenen työkokemus. Hän työskenteli 17 vuotta Nokian matkapuhelinliiketoiminnassa ja 5 vuotta Suunnon toimitusjohtajana, molemmat erittäin kilpailtuja markkinoita. Pinomaalla on vahva tuntemus Yhdysvaltojen markkinoista. Hän on asunut Dallasissa 1990-luvulla ja Piilaaksossa viime vuosikymmenellä. Pinomaa on perehtynyt johtamisen haasteisiin yrityksen kasvun eri vaiheissa sekä tuotetarjonnan kehittämiseen teknologiaa ja innovaatioita hyödyntäen.

”Olemme todella innoissamme, kun saimme Juha Pinomaan yrityksemme hallitukseen. Hänellä on valtava osaaminen meidän keskeisiltä kasvumarkkinoilta ja hänellä on kokemusta vahvan myyntiorganisaation perustamisesta sekä brändin tunnettuuden vahvistamisesta erityisesti Yhdysvalloissa”, kertoo Cimcorp Groupin toimitusjohtaja Tero Peltomäki. ”Jokainen hallituksen jäsen tuo erilaista osaamista ja vahvuutta hallitukseen, ja kun nämä taidot sulautetaan yhteen Cimcorpin vision kanssa luo se synergiaa, joka vaikuttaa kasvustrategiaamme.”



Synergiaetuja emoyhtiö Murata Machineryn valikoimasta

Pinomaa on hallitusammattilainen ja hänellä on monipuolinen kokemus hallitustyöskentelystä. Hän on urallaan osallistunut useiden yritysten kasvutarinaan: ” Olen itse urallani ollut tuottamassa toistakymmentä kasvustrategiaa ja toteuttamassa niitä. Käytännön kokemus tuo laatua riskien ymmärtämiseen ja menestyvien mallien löytämiseen”, Pinomaa kertoo.



Peltomäki iloitsee Pinomaan roolista hallituksen jäsenenä sekä yrityksen johdon neuvonantajana: ”Pidän todella paljon Juhan asenteesta: kaikki on mahdollista. Jo meidän lyhyen yhteisen taipaleemme perusteella voin sanoa, että hän on erittäin sitoutunut, dynaaminen ja eteenpäin pyrkivä henkilö.”

Yksi kehityskohteista tulee olemaan yhteistyön vahvistaminen emoyhtiö Murata Machineryn, yhden maailman suurimman logistiikka- ja automaatioalan yrityksen, kanssa.

Pinomaa uskoo kokemuksensa kansainvälisessä bisneksessä auttavan Cimcorpia liiketoiminnan kasvattamisessa Yhdysvalloissa ja Aasiassa. ”Urani aikana olen oppinut, kuinka rakennetaan vahvat myyntiorganisaatiot lähelle asiakasta. Ymmärrykseni aasialaisesta yrityskulttuurista on varmasti hyödyksi myös kehittäessämme yhteistyötä Murata Machineryn kanssa”, Pinomaa toteaa.



”Cimcorpin puolesta haluan myös kiittää entistä hallituksemme jäsentä Kari Ollilaa, hänen valtavasta panoksestaan yrityksen menestyksen eteen. Toivomme Karille kaikkea hyvää”, Peltomäki kiittää.