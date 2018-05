Huippukokkien uskottu ”jyväprofessori” Stephen S. Jones Sauce Forumiin Helsinkiin

Helsingissä syksyllä järjestettävän kansainvälisen ruoka- ja ravintola-alan huippuseminaarin Sauce Forumin ensimmäinen julkistettu tähtipuhuja on jyväprofessorina tunnettu Stephen S. Jones. Washingtonin yliopiston The Bread Labin johtaja, vehnänkasvattaja ja viljoihin erikoistunut perinnöllisyystieteen tohtori Jones käsittelee seminaarin keynote-puheenvuorossaan viljan ja leivän tulevaisuutta.

Stephen S. Jonesin perustama ja johtama The Bread Lab on Pohjois-Amerikan ainoa erikoisviljojen viljelyyn, jauhamiseen ja käyttö-ominaisuuksiin erikoistunut leipälaboratorio. Sen testimahdollisuuksia hyödyntävät paitsi tutkijat, leipurit, kokit ja maanviljelijät, myös oluenpanijat ja tislaajat. Jones on myös maailman arvostetuimpiin kuuluvien huippukokkien Dan Barberin ja Edouardo Jordanin ravintoloiden hovituottaja ja -viljanjalostaja.

”Jos viljaa jalostavista ja tutkivista mestareista koottaisiin tähtijoukkue, olisi Stephen Jones sen itseoikeutettu kapteeni”, Sauce Forumin perustaja Pauliina Pirkola perustelee valintaa.

Samoilla linjoilla on Sauce Forumin yhteistyökumppani, leipomoyhtiö Vaasan Oy.

”Leipä ja leivän tulevaisuus ovat yhteinen intohimomme Stephen Jonesin kanssa. Suomen rakastetuimman leivän valmistajana haluamme omalta osaltamme kehittää suomalaista leipäkulttuuria ja olla ajan hermolla siitä, mihin suuntaan kulutustottumukset muuttuvat. Meilläkin leipäuutuudet ammentavat perinteistä, joista esimerkkinä käyvät markkinoille nyt tuomamme vanhanajan juurileivät”, kertoo Vaasanin kaupallinen johtaja Minna Cousins.

Sauce Forumin teemana on tänä vuonna Power of Food, ja aihetta käsitellään eri näkökulmista puheissa ja paneelikeskusteluissa. Ruoan tulevaisuutta ja valtaa globaalissa taloudessa pohditaan esimerkiksi teknologian, raaka-aineiden ja trendien kautta. Vahvassa roolissa ovat myös kuluttajakäyttäytyminen ja kokemuksellisuus. Sauce Forumin kumppaneina toimivat Royal Ravintolat, keittiöteknologiayhtiö Fredman Group, E. Ahlström Oy, Arctic Blue Gin ja leipomoyhtiö Vaasan Oy.

Tapahtumapaikkoina toimivat suomalaisen gastronomian kärkiravintola Palace, Suomen suurin pursiseura NJK ja historiallinen Vanha ylioppilastalo. Tapahtuman avauspäivänä lauantaina 1.9. Palacessa järjestetään ainutlaatuinen illallinen, josta vastaa maailman parhaan ravintolan titteliä kantava ja kolmella Michelin-tähdellä palkittu Eleven Madison Park yhdessä keittiömestarinsa Dmitri Mägin kanssa. Illallisliput tulevat myyntiin maanantaina 11.6.

Sauce Forumin sunnuntai on varattu Meet & Greet -tapahtumalle NJK:lla, jossa yleisö pääsee tapaamaan tapahtuman tähtivieraita, kansainvälisiä huippukokkeja. Maanantaina Sauce Forum -seminaari valtaa Vanhan Ylioppilastalon. Seminaarin tueksi on suunnitteilla myös muita yleisötapahtumia ympäri kaupunkia.

