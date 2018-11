Huippuosaajien uusi puhujatoimisto luo Suomeen lisää laadukasta puhetta

Suomen puhujatoimistomarkkinaan syntyi uusi toimija, kun alan konkarit perustivat MySpeaker-yhtiön. Uuden puhuja- ja valmennusyhtiön tarkoituksena on kasvattaa laadukkaan puhumisen arvostusta ja kouluttaa suomalaisista yhä mukaansatempaavampia puhujatähtiä. MySpeaker Oy:n johtoryhmän muodostavat nyt Euroopan suurimman puhujayhtiön avaintehtävissä pitkään toimineet Johan Sjöstrand, Susanna Suorsa, Sebastian Wardi ja Olli Bergman sekä bisnesantropologi ja Suomen parhaimmaksi puhujaksi ja juontajaksi nimetty André Noël Chaker.

Suomen puhujamarkkina on koko 2000-luvun ollut tasaisessa kasvussa yritysten oppiessa hyödyntämään puheen ammattilaisia. Alan pioneerin, ruotsalaisen Speakerforumin toimitusjohtajana ja sen emoyhtiön Talarforumin konsernijohtajana pitkään toiminut Johan Sjöstrand on havainnut kehityksen myös asiakkaiden tarpeissa ja puhujille asetetuissa odotuksissa. Hänen luotsaamansa kotimainen MySpeaker Oy aikoo haastaa Pohjoismaisen puhujamarkkinan asiakkaiden liiketoimintahaasteisiin tarttuvalla ratkaisukeskeisellä palvelulla. MySpeakerin puhujakollektiiviin kuuluvat jo Suomen halutuimmat ja arvostetuimmat puhujat, jotka yhdessä rakentavat puhujakulttuurillemme seuraavaa tasoa.

”Meidän tarkoituksemme on erikoistua parhaiden puhujien kanssa laadukkaaseen, asiakkaille lisäarvoa tuovaan palveluun. Puheen tulee hyödyttää kuulijaansa, joten rakennamme asiakkaan kulloiseenkin haasteeseen ja tarpeeseen huolellisesti rakennetun sisällöllisen ratkaisun”, kertoo MySpeakerin perustaja ja toimitusjohtaja Johan Sjöstrand jatkaa: ”MySpeaker aikoo ottaa vastuuta koko puhuja-alan kehittämisestä ja ammattimaisten puhujien arvostuksen kasvattamisesta. Suomen puhujabisnes on esimerkiksi Ruotsiin suhteutettuna vielä nuorta ja meiltä puuttuvat kansainvälisen tason tähtipuhujat. Tässä on selkeä tekemisen paikka myös valmennuksellisesti, sillä maailman hienoimpiin yrittäjäseminaareihin kuuluvan Nordic Business Forumin lavalle ole enää vuosikausiin noussut suomalaista keynote-puhujaa. Vaikka maailmantähdet ymmärrettävästi kiinnostavatkin, löytyy Suomesta valtavasti tärkeitä tarinoita, oppeja ja osaamista jaettavaksi.”

Maailman parhaita puhujia myös Suomesta

MySpeaker myös valmentaa puhujia ja esiintyjiä. Siitä vastaavan André Noël Chakerin mielestä suomalaisen asiantuntijan on mahdollista harjoituttaa itsensä kansainvälisten bisnesseminaarien huippuesiintyjien joukkoon yhtä varmasti kuin esittävänkin taiteen alalla.

”Bisneskriittisten ja inspiroivien puheiden pitäminen on paljon työtä ja asiantuntemusta vaativa taitolaji. Tulemme valmentamaan suomalaisia yhä paremmiksi puhujiksi ja sitä kautta herättämään suomalaista osaamista kohtaan myös kansainvälistä mielenkiintoa”, kertoo vuoden puhujaksi kaksi kertaa nimetty André Noël Chaker ja jatkaa: ”Käsite siitä, että suomalainen ei puhu eikä pussaa saa jäädä legendaksi. Vaikka useilta kenties vielä uupuukin ripaus ruotsalaisten karismaa tai amerikkalaisten itsevarmuutta, pystyy tähtipuhujaksi ja esiintyjäksi kouluttautumaan. Rautaista sisältöä meiltä kyllä löytyy, mutta sen esittämisen merkitys on nostettava yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hyvällä ja inspiroivalla puheella on konkreettista vaikutusta kuulijansa menestykseen.”

Puheoppia kaikille

Kehittääkseen julkisen puheen arvostusta ja kannustaakseen yhä useampia suomalaisia inspiroivien puheiden pariin tulee MySpeaker tarjoamaan puheita myös yleisen hyvän vuoksi.

”On tärkeää saada suomalaiset kuulemaan ja kokemaan taidokasta puhujaa. Puhumiskulttuuri kehittyy vain puhumalla, joten tulemme vapaehtoistoimintamme myötä tuomaan puheita uudenlaisille, avoimille foorumeille. Haluamme myös kannustaa julkisen puheen harjoittelun ottamista osaksi suomalaista yleistä koulutusjärjestelmää, mikä tukisi koko maan positiivista kehitystä”, lisää MySpeaker Oy:n hallituksen puheenjohtaja Chaker.

MySpeaker Oy on alansa markkinajohtajaksi tähtäävä uusi suomalainen puhuja- ja valmennusyhtiö joka tarjoaa laadukasta sisältöä kaikkiin tilaisuuksiin. Vaikuttavaan esiintymiseen ja julkisen puheen arvon kehittämiseen erikoistuneen yhtiön palveluihin kuuluvat asiantuntijapuheenvuorojen laadinta ja esitys, tapahtumajuontajatarpeiden täyttö ja yritysvalmennukset. MySpeakerin puhujia ovat muiden muassa Alf Rehn, Anna Perho, Emma Kimiläinen, Ilona Rauhala, Jussi Heikelä, Maija-Riitta Ollila, Pata Degerman, Pauli Aalto-Setälä, Petri Rajaniemi, Saara Taalas, Saimi Hoyer, Saku Tuominen, Tom Pöysti ja Madventures.