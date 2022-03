Huippuravintola Noman Toni Toivanen Suomessa: maailmanluokan resepti saatavilla viikonlopun ajan vain Huuvassa

Toni Toivanen on nuori korsolaislähtöinen kokki, jonka reseptit tunnetaan maailmalla hyvin. Suomessa Toivanen tiedetään erityisesti siitä, että hän työskentelee maailman parhaaksi rankatussa ravintolassa, Kööpenhaminan Nomassa.

Toni Toivasen Kinoko Don -annos yhdistää kuusenkerkkäliemessä keitettyä riisiä savustettujen auringonkukan siementen ja savustetulla voilla höystetyn keltuaiskastikkeen kanssa. Riisikulhon päätähtenä loistavat fermentoidussa sienimarinadissa upeasti maustetut ja grillatut sienet. Annokset viimeistellään tuoreilla yrteillä ja pikkelöidyllä chilillä.

Annos on tilattavissa yksinoikeudella Huuva Food Court Jätkäsaaresta 2.- 3. huhtikuuta Woltin kautta. Annoksia on rajattu määrä.

Huuvan keittiöoperaatioista vastavaa Markus Kauppinen: “Tonin Kinoko Donit ovat ensimmäinen osa Huuvan uutta pop up -sarjaa, jonka kautta alan mielenkiintoisimmat kokit ja ravintoloitsijat pääsevät kokeilemaan uusia ruokakonsepteja helposti Huuvan kautta. Huuvalla on tällä hetkellä viisi korttelikeittiötä pääkaupunkiseudulla, joiden ympärille on syntynyt nopeasti iso, sitoutunut asiakaskunta. Halusimme tuoda heille pop-upillamme sekä hauskan kokemuksen, että helpon tavan päästä kokeilemaan reseptiä, mitä Woltin kautta ei normaalisti löytyisi.”

Toni Toivanen: “Työskentelin ennen pandemiaa tokiolaisessa huippuravintolassa, Inuassa. Koin, että minulta jäi vielä “kana kynimättä” Japanin ja japanilaisen ruokakulttuurin kanssa, jonka takia hyppäsin innoissani mukaan Huuvan ideaan luoda heidän keittiöönsä ja suomalaisille jotain ennennäkemätöntä. Kinoko Don yhdistää perinteisiä suomalaisia ja japanilaisia makuja keskenään. Tämä resepti tulee viemään makunystyräsi aivan uusille tasoille, olitpa sitten Huuvasta pitsaa tilaavaa arkifiilistelijä tai innokas ruokaskenen seuraaja.”

Kinoko Don by Toni Toivanen

Viikonloppuna 2.- 3.4.2022

Vain Huuvassa, tilattavissa pelkästään Woltin kautta. Ennakkotilaukset mahdollisia keskiviikosta 30.3. eteenpäin. Rajoitettu määrä.

https://wolt.com/fi/fin/helsinki/restaurant/huuva-food-court-jtksaari