Huipputuottajien hittitehdas tähtää kansainväliseen menestykseen – “Immateriaalisten oikeuksien ympärille kasvanut bisnes on megatrendi”

Teemu Brunilan, Jukka Immosen ja norjalaisen supertuottajan Axidentin yhteisyrityksen tavoitteena on kansainvälistää pohjoismaisten biisien kaupallinen potentiaali.

Nordic Music Partners on kansainvälisesti menestyneiden ja moninkertaisesti palkittujen biisinkirjoittajien ja tuottajien perustama uusi yhteispohjoismainen musiikkikustantamo. Huipputuottajien uuteen hittitehtaaseen kuuluvat alun perin The Crash -yhtyeestä tutuksi tullut hitintekijä Teemu Brunila, palkittu musiikin moniottelija Jukka Immonen ja norjalainen supertuottaja Axident eli Andreas Schuller.



Kolmikolla riittää saavutuksia: esimerkiksi Brunilan tekemää musiikkia on striimattu yhteensä lähes 2 miljardia kertaa. Brunila on tehnyt yhteistyötä muun muassa David Guettan, Flo Ridan, Chris Brownin, JP Cooperin, Don Diablon ja Robin Schultzin kanssa.



Axidentin menestynein single on Jason Derulon ja Snoop Doggin kanssa yhteistyössä tehty Wiggle, joka ylsi Billboard Hot 100 -listan sijalle 3. Tunnetuimmat Schullerin tuottamat singlet ovat Pitbullin Fireball ja Justin Bieberin Company.

Tavoitteena kansainväliset markkinat



“Tämä on luontevaa jatkoa aiemmalle tekemisellemme”, kertoo Teemu Brunila. “Tästä firmasta lähdetään tekemään heti kansainvälistä yhtiötä, jonka on helppo laajentua myös muihin maihin.”



Yhtiön tavoitteena on maksimoida pohjoismaisten biisien kaupallinen potentiaali ja edistää niiden käyttöä mahdollisimman laaja-alaisesti ja tehokkaasti. Tämä onnistuu yhdistämällä pohjoismaalaisia biisintekijöitä toisiinsa ja luomalla heille uudenlaisia kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisillä kentillä. Ensin suuntana ovat Pohjois-Amerikka ja Manner-Eurooppa.



“Haluamme luoda toimivaa vuorovaikutusta alan pohjoismaisten ja losangelesilaisten talenttien välille. Los Angeles on meille luonteva toimintaympäristö, koska minä ja Teemu asumme siellä”, kertoo Andreas Schuller.



Nordic Music Partners haluaa myös kasvattaa alalle uusia ammattilaisia. “Vahvuutemme on, että olemme itse alan aktiivisia ammattilaisia, joilla on erinomaiset verkostot sekä tietotaitoa löytää ja kehittää tulevaisuuden biisinkirjoittajia ja tuottajia”, Brunila ja Schuller jatkavat.



“Immateriaalisten oikeuksien ympärille kasvanut bisnes on megatrendi”



Musiikkivienti elää parhaillaan vahvaa kautta ja suomalaisen teosviennin arvo ja arvostus on noussut vauhdilla kansainvälisten onnistumisten siivittämänä.



“Ylipäänsä aineettoman pääoman ja immateriaalisten oikeuksien eli 'intellectual propertyn' ympärille kasvanut bisnes on megatrendi. Myös sijoittajien mielestä”, kertoo Brunila.



“Suoratoisto on nostanut musiikkiteollisuuden taantumasta ja nykyisen vuotuisen kasvun myötä tekijänoikeuksien tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin koskaan. On tärkeää löytää lahjakkuudet varhain, ja auttaa heitä luomaan hyvä teoskatalogi. Oikeilla taidoilla ja mentoroinnilla pieni sijoitus voi muuttua miljoonien arvoiseksi”, kommentoi Schuller.



Lisätietoa



Nordic Music Partners



Nordic Music Partnersin tytäryhtiöt ovat Nordic Music Partners Helsinki (omistajat Teemu Brunila ja Jukka Immonen) ja Nordic Music Partners Oslo (omistaja Andreas Schuller).



Axident (Andreas Schuller)



Norjalainen lauluntekijä ja tuottaja, joka asuu Los Angelesissa. Hän on työskennellyt muun muassa Justin Bieberin, Dua Lipan, Pitbullin, Jason Derulon, Snoop Doggin, Jessie J:n, Adam Lambertin, Timefliesin, Jake Millerin ja Travis Millsin kanssa. Jason Derulon, Snoop Doggin ja Axidentin yhteistyössä syntynyt single Wiggle on hänen tähän saakka menestynein singlensä: biisi ylsi Billboard Hot 100-listan sijalle 3. Tunnetuimpia biisejä, joissa Schuller on ollut mukana, ovat Pitbullin Fireball ja Justin Bieberin Company.



Teemu Brunila



Arvostettu ja palkittu suomalainen lauluntekijä-tuottaja, laulaja ja muusikko, jonka biisejä on striimattu yhteensä lähes 2 miljardia kertaa. Oman artistiuransa jälkeen hän on kirjoittanut ja tuottanut hittejä kansainvälisille supertähdille, kuten David Guettalle, Flo Ridalle, Chris Brownille, JP Cooperille ja Robin Schultzille. Kotimaisista artisteista Brunila on tehnyt kappaleita mm. JVG:lle, Jenni Vartiaiselle ja Anna Puulle. Los Angelesissa asuva Brunila on koulutukseltaan juristi.



Jukka Immonen



Pitkän linjan tuottaja-ammattilainen, palkittu lauluntekijä ja nelinkertainen tuottaja-Emman voittaja, jolla on ansioina useita kulta- ja platinalevyjä sekä lukuisia radioiden soitetuimpia kappaleita Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ruotsissa ja Suomessa. Kotimaisista artisteista Immonen on tehnyt tuotantoja mm. Sunrise Avenuelle, Anna Puulle, Lauri Tähkälle, Jenni Vartiaiselle, Vesalalle, Elastiselle, Juha Tapiolle & Kaija Koolle.