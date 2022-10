Huippuvierailu virosta kaktus-tanssifestareille lokakuussa!

KAKTUS Ohjelma:

12.10. klo 19 Gruppen Fyra: Juhlat

13.10. klo 19 Gruppen Fyra: Juhlat

14.10. klo 19 Gruppen Fyra: Juhlat

15.10 klo 19 Fine5 Dance Theatre: EUTOPIA

28.10.2022 Gruppen Fyra: Juhlat; Virossa

FINE5 Dance Theater on yksi tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista nykytanssiryhmistä Virossa. Tämä voittoa tavoittelematon järjestö perustettiin vuonna 1992, kun viisi tanssijaa Anu Ruusmaa, Katrin Laur, Tiina Ollesk, Oleg Ostanin ja René Nõmmik perustivat oman ryhmänsä. Heidän työhönsä vaikuttivat 90-luvun alussa perinteiset modernit tanssitekniikat, mutta 90-luvun lopun jälkeen työskentelytavat ovat muuttuneet merkittävästi yhdistäen erilaisia uusia lähestymistapoja ihmisen liikkumiseen, somaattisia periaatteita ja erilaisia strategioita, ideologioita ja käytäntöjä. Vuodesta 1997 lähtien teatterin avainhenkilöitä ovat olleet Rene Nõmmik ja Tiina Ollesk.

Fine5 Dance Theaterin 30-vuotisjuhlavuoden uutuusteos "EUTOPIA" tarkastelee metaforaa paikasta, jossa oleminen antaisi meille positiivisen kokemuksen. Joskus tuntuu todella siltä, ​​että meidän on vaikea löytää itseämme ja paikkaamme jatkuvasti muuttuvassa epävakaassa maailmassa, mutta vielä vaikeampaa on pysyä rehellisenä itselleen tässä kaaoksessa. EUTOPIA on tila, jossa ruumis kohtaa hengen, tunteet ajatuksen, menneisyys nykyisyyteen ja ovi tulevaisuus avautuu. "Sivilisaation kuoleman hyväksymisen sijaan meidän on taisteltava sivilisaation puolesta, joka on todella sivistynyt" (Mann & Wainwright, Climate Leviathan: A Political Theory of Our Planetary Future (2018)

"The piece touched and spoke to me deeply, because it conveys a sense of time, current ideas and painful points that have been felt (by choreographers/dancers) with body and soul. And the body here is not only the skin as a superficial crust or as shimmering in the surface, but the body as a whole and even more are included in the feeling."

- Aare Rander, SIRP 30.09.2022 Estonian weekly cultural magazine

Työryhmä:

Tanssi ja koreografia: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik, Helen Reitsnik, Simo Kruusement, Richard Beljohin, Michelarcangela Radatti (Italia)

Musiikki: Aleksandr Žedeljov eli FAERSHTEIN (Russian Theatre)

Valotaiteilija: Airi Eras

Puvut: Kalle Aasamäe

Maailman ensi-ilta Tallinnassa 16.9.2022

Esitykset Kaktus festivaaleilla Helsingissä Kaapelitehtaalla 15.10.2022 klo 19, Tanssiteatteri Hurjaruuthin näyttämö, A-rappu, 2 krs.

Kesto 60 min

Gruppen Fyran ja ohjaaja Kauri Honkakosken kiitelty The Soiree (Juhlat) teos kertoo elämän pelosta!

Juhlat on fyysistä teatteria ja tanssiteatteria yhdistelevä mustan humoristinen esitys. Teos on tanssiryhmä Gruppen Fyran ja ohjaaja Kauri Honkakosken ensimmäinen yhteistyö. Trilogian toinen osa SAATTUE, saa ensi-iltansa Kanneltalossa maaliskuussa 2023. Juhlat kertoo elämän pelosta. Siinä tanssitaan maailman raunioilla. Teos piirtää kuvan eristäytyneestä, sisäänpäin käpertyneestä yhteisöstä, jossa neljä ihmistä vaalii illuusiota menneiden aikojen loistosta. Päivät matelevat ulkomaailmaa peläten ja valtapelejä pelaten. Vahvatunnelmaisessa teoksessa ihminen on oman todellisuutensa vanki. Teema on erityisen ajankohtainen eristäytymisen ja epävarmuuden ajassamme. Teoksen tragikoominen ihmiskuva on raaka mutta rakkaudella piirretty. Henkilöhahmot ovat pateettisia ja pelokkaita, hellyttäviä ja kamalia − Eugène Ionescon ja Samuel Beckettin perintöä.

Kauri Honkakoski on kansainvälisesti palkittu fyysisen teatterin ohjaaja ja Corporeal Mime -näyttämötaiteilija. Hänen liikkeelliset teatteriteoksensa rakentuvat ilmaisuvoimaisen ruumiin, kirkkaiden kuvien ja kehollisen dramaturgian varaan. Honkakosken aiempiin ohjauksiin kuuluu mm. kriitikoiden ylistämä Pulpetti joka voitti erittäin arvostetun Scotsman Fringe First -palkinnon Edinburgh Fringe Festivaalilla 2019.

Gruppen Fyra on helsinkiläinen tanssiryhmä, joka leikittelee nykytanssin, huumorin, popkulttuurin ja tanssiteatterin rajapinnoilla. Ryhmä tunnetaan tanssijalähtöisyydestään ja on omien esitystensä lisäksi tilannut teoksia vierailevilta koreografeilta kuten Antti Lahti, Maija Nurmio, Sonya Lindfors, Thomas Rydberg, Jouka Vakama, Nina Hyvärinen ja Jarkko Mandelin. Juhlissa lavalla nähdään Gruppen Fyran pitkän linjan rautaiset ammattilaiset Tommi Haapaniemi, Pia Liski ja Virpi Juntti sekä vierailijana Katri Soini. www.gruppenfyra.com

Työryhmä:

Ohjaus & dramaturgia: Kauri Honkakoski

Tanssijat: Tommi Haapaniemi, Virpi Juntti, Pia Liski (Tavela) ja Katri Soini

Valosuunnittelu: Sisu Nojonen

Äänisuunnittelu: Tuuli Kyttälä

Visualisointi: Kauri Honkakoski & Sisu Nojonen

Kuvat: Noomi Ljungdell

Kesto: 1h 10 min, ei väliaikaa