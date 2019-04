Hukattu mahdollisuus? Harva on huomannut pääsiäisen halvat hotellihinnat Helsingissä

Staycation eli matkailu omassa kaupungissa on noussut muoti-ilmiöksi ihmisten tultua yhä tietoisemmiksi lentämisen ilmastovaikutuksesta. Harva on kuitenkaan huomannut optimoida mahdollisuuden edulliseen luksuslomaan juhlapyhinä. Pääsiäinen on Helsingin hotelleissa hiljaista aikaa ja tämä näkyy hinnoissa. Nyt olisi hyvä aika piristää pyhiä hulppealla lähilomalla.

Original Sokos Hotel Vaakunan huoneista avautuvat upeat näkymät Helsingin ylle.

- Esimerkiksi Ruotsissa pääsiäinen on lähimatkailun aikaa ja ihmiset saapuvat nauttimaan Tukholman palveluista pitkän viikonlopun yli. Suomessa vastaavaa ilmiötä ei ole vaan pääkaupungin hotelleissa on pääsiäispyhinä runsaasti tilaa. Luonnollisesti tämä vaikuttaa hintoihin. Jos et ole koskaan esimerkiksi yöpynyt sviitissä, nyt olisi hyvä hetki kokeilla sitä harvinaisen hyvällä hinnalla, vinkkaa Sokotelin toimitusjohtaja Jarkko Härmälä. Sokotelin pääkaupunkiseudun Radisson Blu ja Sokos Hotels -hotelleista useat ovat hiljattain uudistettuja. Vantaan Break Sokos Hotel Flamingon uusi hotellisiipi Wing avattiin helmikuussa 2019. Laajennusosassa on 232 uutta hotellihuonetta kolmen eri teeman mukaisesti. Harmony-teema tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kokonaisen huonekerroksen vain aikuisille matkailijoille. Tänä vuonna on myös valmistunut Original Sokos Hotel Vaakunan mittava huoneuudistus ikonisessa Helsingin keskustan funkkisrakennuksessa. Juuri uusituista saunaosastoista pääsee nauttimaan Radisson Blu Espoossa sekä viime vuonna Paola Suhosen kanssa kokonaisuudessaan uusitussa Original Sokos Hotel Presidentissä.

Vantaan Break Sokos Hotel Flamingon uusi hotellisiipi Wing avattiin helmikuussa 2019. Laajennusosassa on 232 uutta hotellihuonetta kolmen eri teeman mukaisesti. Harmony-teema tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kokonaisen huonekerroksen vain aikuisille matkailijoille.