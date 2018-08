Hukutko omeniin?

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoiston häiriö helpottumassa – typpi poistuu jo lähes 80-prosenttisesti 6.8.2018 16:19 | Tiedote

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa kaksi viikkoa jatkunut biologisen typenpoiston häiriö jatkuu yhä. Typenpoisto on kuitenkin saavuttamassa 80 % tason, joka on Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukainen vaatimus. Aktiivilieteprosessin nitrifikaatioaste ja sen myötä kokonaistypenpoisto palautuvat päivä päivältä. Normaalitilassa typenpoisto on yli 90 %, johon päästäneen tämän viikon aikana. Häiriötilanne käynnistyi maanantaina 23.7.2018 noin klo 03.00 ja sen selvittäminen aloitettiin välittömästi. Häiriön arvioidaan johtuvan tuntemattomasta teollisuuden kemikaalipäästöstä, joka on tappanut typenpoistosta vastaavia nitrifikaatiobakteereita. Prosessi toipuu sitä mukaa kun bakteerit lisääntyvät. Häiriöstä johtuen typpikuorma vesistöön kasvoi huomattavasti. Jätevedenpuhdistamon muu biologinen puhdistusprosessi toimii kuitenkin normaalisti, kuten myös kemiallinen fosforinpoisto. Muita vaikutuksia typpikuorman kasvun lisäksi ei arvioida olevan. Varsinaisen häiriötilanteen voi