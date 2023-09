Hullun herkulliset Crazy Chicken-uutuudet valloittavat kauppojen pakastealtaat

Arho Foods Oy on lanseerannut uuden herkullisen Crazy Chicken-tuoteperheen. Tällä hetkellä tuoteperheeseen kuuluu neljä kypsää kanapakastetta:

Crunchy 'n' Crazy Chicken Nuggets - paneroidut kananuggetit,

Lip Lickin’ Chicken Strips - mausteiset kanan rintafileepalat,

Chicken Wings Gone Wild - paahdetut mausteiset kanansiivet ja

Chicken Kebab for the Soul - kanan koipireisisuikaleet.

Kaikki tuotteet valmistuvat nopeasti kotikeittiöissä, ja tuotekehityksessä on otettu huomioon myös perheen pienimmät. Nuggetit ja kanakebabsuikaleet sopivat makumaailmaltaan myös pienemmille herkkusuille, kun taas hieman tulisemmin maustetut wingsit ja stripsit tarjoavat mausteisemmista makuelämyksistä nautiskeleville herkullisia hetkiä.

Crazy Chickenin kypsät ja pakastetut kanatuotteet valmistuvat kotona käden käänteessä eri valmistusmenetelmiä käyttäen, nopeimmillaan jopa 10–15 minuutissa. Tuoteperhe vastaa kuluttajien kasvavaan tarpeeseen löytää laadukkaita ja nopeasti valmistuvia ruokia kauppojen hyllyiltä ja pakastealtaista.

Tuotekehityksessä on huomioitu myös kuluttajamarkkinoiden muutokset kuten sinkkutalouksien määrän lisääntyminen, kanatuotteiden kulutuksen kasvu ja muuttuvat ruoanlaittotavat. Kuluttajat etsivät yhä useammin kaupoista valmiita ateriaratkaisuja, jotka valmistuvat kotona nopeasti ja vaivattomasti, helpottaen arjen sujuvuutta mutta tarjoten samalla herkullisia aterioita. Näihin tarpeisiin perustuen Crazy Chicken -tuoteperhe tuo markkinoille houkuttelevasti pakatut ja nopeasti valmistuvat herkut.

Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa Crazy Chicken -tuoteperheen valikoimaa ja kasvattaa vientiä erityisesti Pohjoismaissa. Arho Foodsin myyntijohtaja Vesa Väyrynen on tyytyväinen tuotteiden saamaan innostuneeseen vastaanottoon sekä kaupoissa että kuluttajien keskuudessa. Tuoteperheen tarkoitus on tarjota unohtumattomia makuelämyksiä niin aikuisille kuin lapsillekin.

Crazy Chicken -tuotteet ovat nyt saatavilla päivittäistavarakaupoista 350:n gramman pakkauksissa, ja niihin sisältyy kaksi herkullista dippikastiketta: BBQ ja curry. Kaikki Crazy Chicken -tuotteet ovat säilöntäaineettomia ja palmuöljyttömiä.