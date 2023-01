Huoltokatko vaikuttaa kaupungin IT-palveluihin 4.1.

Vaasa tavoittelee 50 kilometrin baanaverkostoa 3.1.2023 08:59:07 EET | Tiedote

GRK:n ja Sitowisen yhteinen allianssiryhmittymä on valittu Vaasan pyöräilyn edistämishankkeen palveluntuottajaksi. Pyöräilyhanke kestää vuoteen 2029 saakka, ja sen aikana Vaasaan on tarkoitus toteuttaa 50 kilometrin kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto sekä muita pyöräteitä oheispalveluineen. Pyöräilyhankkeen suuruusluokka on kokonaisuudessaan noin 30–50 miljoonaa euroa.